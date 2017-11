19.00 Uhr - Kesselhaus Schorndorf Brauhausambiente mit Industrie-Chic

„Wir bieten eine ehrliche, reelle Küche in einem besonderen Brauhausambiente“, sagt Dietmar Härer, Betreiber der ersten Schorndorfer Gasthausbrauerei. An sieben Tagen die Woche sind er und sein Team in Küche und Service für ihre Kunden da – mit „guter Brauhausküche, selbst gebrautem Bier und regionalen Weinen“, darauf legt der Inhaber Wert.

Schnitzel, Steak und Rinderfilet finden sich auf der Karte genauso wie – die Spezialität des Hauses – frisch belegte Flammkuchen und Salate. „Bei uns wird (fast) jeder mit einer Portion satt.“ Als Küchenmeister ist das für ihn wichtig – und in seiner zweiten „Berufung“ als internationaler Biersommelier liegt es ihm ebenfalls am Herzen, sein eigenes Kesselhaus-Bier zu brauen. „Die Anzahl der Sorten ist im Prinzip nicht zu begrenzen. Wir bieten unseren Gästen immer ein Pils im Ausschank, ein Weizenbier sowie ein Aktionsbier, das regelmäßig wechselt.“ Als er vor mehr als zehn Jahren im Kesselhaus einstieg, musste der heutige Betreiber allerdings schnell lernen, dass im Remstal vor allem Wein der Vorzug gegeben wird – und so findet sich neben selbst gebrauten Biersorten auch eine regionale Weinauswahl auf der Getränkekarte.

Ob zu einem gemütlichen Feierabendbier oder für kulinarische Genüsse – das Kesselhaus bietet in jedem Fall ein charmantes Ambiente: In den Mauern eines alten Industriegebäudes aus dem Jahr 1895 ist ein Restaurant mit besonderem Flair entstanden. Im Jahr 2001 wurde das Kesselhaus hier gegründet, Dietmar Härer stieg drei Jahre später als Teilhaber ein und ist seit 2015 alleiniger Betreiber.

Knapp 50 Mitarbeiter in Küche und Service bilden das Team des Kesselhauses – dazu kommen Aushilfskräfte für Hochphasen. Im Restaurant selbst ist Platz für 400 Gäste, die Nebenräume und das „Haus Flora“ eignen sich – fernab des täglichen Restaurantbetriebes – für Hochzeitsfeiern, Geburtstage und Firmenevents. Brauhausküche in charmantem Flair genießen – Montag bis Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 1 Uhr nachts, Sonn- und Feiertage bis 22 Uhr.