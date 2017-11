19 Uhr - Club Paula der Paulinenpflege Von Pia und ihrer „Paula“

„Es ist die Mischung aus Wohnzimmer und Lieblingscafé“, sagt Pia Haile mit fröhlichem Lachen. Die 23-jährige Sozialpädagogin hat die Herzen im Sturm erobert. Ihr Herz und die Tür in den Club Paula stehen allen offen: Jenen, die zum Hallo-Sagen vorbeikommen und jenen, die den gesamten Abend bleiben. Wie in der Stammkneipe gibt es Rituale: „Bei manchen weiß ich, dass sie ihr ‚Elfer raus‘ spielen und zwei Spezi trinken.“ Mit ihrer charmanten lebensfrohen Art verbreitet Pia eine gelöste Stimmung im Club Paula, wo es an fünf Abenden pro Woche gemütlich voll und nie langweilig ist. Die Besucher verteilen sich an den Tischkicker, gehen ins Internetcafé, ziehen sich mit einem Gesellschaftsspiel in eine ruhige Ecke zurück oder sichern sich zum Fernsehschauen die vorderen Plätze. Sehr gut frequentiert ist immer die Bar, an der es Eis und Getränke gibt – eine willkommene Abwechslung vom alltäglichen Speiseplan. Bald sorgen wieder der Adventskalender und das gemeinsame Christbaumschmücken für Freude. Begehrt auch der „Paulaner“: Eine „Gratiszeitung“ mit der Meldung des Tages in einfacher Sprache.

Pia liebt es, die Tür zu öffnen, weil sich damit für die Besucher ein unbeschwertes Lebensgefühl auftut: „Sie kommen raus, lernen Bewohner anderer Wohngruppen kennen.“ Auf der Wohngruppe können sie sich die Mitbewohner, in der Werkstatt die Kollegen nicht immer aussuchen. Pia Haile schenkt den Bewohnern auch bei ernsten Angelegenheiten ihr Ohr. Mal liegt ihnen Liebeskummer auf dem Herzen oder es gibt Probleme mit dem Mitbewohner. „Manches, das hier angesprochen wird, geben wir weiter an die Wohngruppe, damit das Problem dort gelöst werden kann.“

Im Wechsel sind sie und ein Kollegenteam in Teil- und Vollzeit für den schönen Abendausklang zuständig. Die meisten können Gebärdensprache. Wenn wie an manchem Abend 80 Leute kommen, sind sie ganz schön gefordert. Pia hat an der DHBW Soziale Arbeit studiert und ihre Praxisphasen in der Paulinenpflege absolviert. Hier hat sie ihren „Traumjob und einen tollen Arbeitgeber“ gefunden. „Die Paulinenpflege bietet viele Möglichkeiten und Berufe, hier werden viele Bedürfnisse für Menschen mit Behinderung erfüllt.“ Der Club Paula zählt zu den Besonderheiten. „Offene Hilfen haben viele, aber nur selten findet sich ein fester Freizeit- und Bildungsbereich, der täglich für alle offen ist.“ Pia weiß jeden Abend, warum sie hier am richtigen Platz ist: „Weil uns die Besucher mit einem freudigen Strahlen begrüßen und ich weiß, dass sie gern hier sind.“