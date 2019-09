2. Handball-Bundesliga Zweitligist VfL Waiblingen startet in die Saison

Rosengarten wurde in den vergangenen beiden Runden Meister, verzichtete aber auf den Aufstieg. Das würden die HL heuer mit ziemlicher Sicherheit nicht tun. Denn die Weigerung des Ersten, aufzusteigen, zieht künftig einen Punkteabzug in der Folgesaison sowie eine Geldstrafe nach sich.

Als Geheimfavorit gesehen wird in Liga zwei die Mannschaft der SG 09 Kirchhof. Doch auch den VfL haben die Konkurrenten auf dem Zettel. Die Zeitschrift „Handballwoche“ zählt die Waiblingerinnen zu einem der vier Titelanwärter. Allerdings geht die Mannschaft, darauf verweisen Andersson und Müller, mit reichlich Verletzungspech in die Saison.

Der VfL sucht kurzfristig eine weitere Torhüterin

Neuzugang Celina Meißner, die zusammen mit Mandy Hoogenboom das Duo im Tor bilden sollte, hat sich im Training einen Bandscheibenvorfall zugezogen und fällt voraussichtlich für die komplette Hinrunde, also bis Mitte Januar aus. Mit der als Nummer drei vorgesehenen Laura Pavic, sie kann berufsbedingt nur ein- bis zweimal pro Woche trainieren, ist die Lücke nicht zu schließen. Deshalb muss der VfL nun kurzfristig nach einer weiteren Torhüterin suchen. „Unser Sportkoordinator und Torwarttrainer Fabian König ist voll aktiv, aber es ist ganz schwierig, jemanden zu bekommen. Es gehört absolutes Glück dazu“, so Müller. Mindestens im Auftaktspiel wird Hoogenboom die Verantwortung im Tor wohl alleine tragen müssen.

Minimum zwei bis drei Wochen fehlen wird dem VfL auch Rückraumakteurin Vanessa Nagler. Sie verletzte sich in einem Vorbereitungsspiel am Knie, die endgültige Diagnose steht noch aus.

Von den Neuzugängen sind die Verantwortlichen begeistert

Trotz dieser Sorgen schätzen Andersson und Müller den Kader als in der Breite besser besetzt ein als in der Vorsaison. „Wir haben noch mehr Kämpfertypen, können noch schneller nach vorne spielen und sind auf den Außenpositionen stärker“, fasst der Trainer seine Eindrücke aus der Vorbereitung, die am 1. Juli begann, zusammen.

Von den Neuzugängen sind die Verantwortlichen begeistert. Die österreichische Nationalspielerin Altina Berisha, die wegen ihrer Hochzeit in der Vorbereitung drei Wochen lang fehlte, soll für Tore und spielerische Elemente sowie in der Abwehr für Stabilität sorgen. „Sie ist sehr variabel und spielt mit Köpfchen“, lobt Andersson. Rückkehrerin Tanja Padutsch (Rechtsaußen) könne dem Team dank ihrer Erfahrung besonders in kniffligen Situationen helfen, Vivien Jäger ergänze sich am Kreis ideal mit Louisa De Bellis. Das gelte ebenso für die talentierte Linksaußen Alina Ridder (neu) und Simona Nikolovska.

Am Samstag gibt es den Ligaauftakt

Ein „riesengroßes Potenzial“ im rechten Rückraum bescheinigt der Coach der erst 17-jährigen Linkshänderin Ann Kynast. Als Allrounderin geholt wurde die belgische Nationalspielerin Aaricia Smits, „eine unglaubliche Kämpferin“. Aus der zweiten VfL-Mannschaft aufgerückt sind Lisa Kristmann und Julia Schraml. Ebenfalls zum Einsatz kommen könnte Lena Klingler (Tochter von VfL-Vorstandssprecher Rolf Klingler), allerdings hat Drittligist Gröbenzell das Erstzugriffsrecht auf das Rückraum-Talent.

Abgesehen von den Verletzungen hält Andersson die Vorbereitung für geglückt. Das Team agiere schon recht harmonisch. Und Grüppchenbildungen gebe es auch nicht, ergänzt Müller. Nur gesunden Konkurrenzkampf. Caren Hammer bleibt Kapitänin und bildet künftig zusammen mit Padutsch und De Bellis einen Mannschaftsrat.

Warmgespielt hat sich der VfL beim 28:19 im DHB-Pokal beim Drittligisten TSG Ketsch II. Am Samstag gibt’s nun den Ligaauftakt – und ein Derby: Der VfL tritt bei der SG H2Ku Herrenberg an (19.30 Uhr), dem Achten der vergangenen Saison. „Das Spiel will ich unbedingt gewinnen“, sagt Müller. Das will das Team freilich auch.