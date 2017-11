2.00 Uhr - Trauerhaus Wolters „Bestatter wird man nicht, Bestatter ist man.“

Inhaber Andre Wolters machte sich im April vergangenen Jahres selbstständig und entschied sich dafür, sein Trauerhaus im Herzen der Schorndorfer Innenstadt anzusiedeln. Wer sein Geschäft betritt, findet sich in modernen, dem Anlass angemessen gestalteten Räumlichkeiten wieder. Ein großer Ausstellungsbereich mit zahlreichen Urnen und Särgen aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Designs sowie Grabschmuck befindet sich im vorderen Teil des Geschäftes, im hinteren Bereich ist Raum für die Trauergespräche in ruhiger Atmosphäre. Bereits zwölf Jahre arbeitete der geprüfte Bestatter in der Branche, bevor er sich im letzten Jahr dafür entschied, seinen eigenen Weg zu gehen. „Bestatter zu sein ist eine Berufung, und dabei meine eigenen Ideen und Vorstellungen umzusetzen, war schon lange mein Ziel.“

Beim Eintreten eines Todesfalles befinden sich Angehörige, Freunde und nahestehende Menschen in einer Ausnahmesituation, und doch sind zahlreiche Entscheidungen zu treffen, um einen würdevollen Abschied von dem lieben Menschen zu ermöglichen. Die Abholung des Verstorbenen zu Hause oder im Krankenhaus findet in der Regel zu einem vereinbarten Termin statt. Wenn aber nachts das Telefon bei Andre Wolters klingelt, muss er sofort handeln. „Das kommt vor, dass Angehörige noch in der gleichen Nacht möchten, dass der Verstorbene vom Bestatter abgeholt wird.“ Aber auch in Unfallsituationen muss Andre Wolters in der Regel umgehend vor Ort sein.

Im Anschluss setzen sich die Angehörigen mit Andre Wolters in Verbindung, um ein erstes Trauergespräch zu führen. „Jeder meiner Kunden geht natürlich anders mit der Situation um. Einige benötigen weniger, andere mehr Unterstützung. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Termine eingehalten werden, und nehme den Angehörigen alles Organisatorische im Rahmen der Bestattung ab“, erklärt Andre Wolters. „Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Feuer- und Erdbestattung. Die Beisetzungsmöglichkeiten selbst und die Gestaltung der Trauerfeier sind vielfältig und ganz individuell wählbar.“ Die Auswahl der Musik und des Blumenschmucks, die Beauftragung des Pfarrers oder eines Redners, Terminabsprache mit dem Friedhof und Gärtner – all das regelt Andre Wolters. Auch bei der Gestaltung einer Traueranzeige berät er seine Kunden auf Wunsch.

Sich selbst mit dem Tod beschäftigen

„Unsere Gesellschaft hat einen Bezug zum Tod, der eher in Verdrängung mündet“, ist der Eindruck von Andre Wolters nach mehr als zwölf Jahren in seinem Beruf. Deshalb fällt es vielen Menschen auch schwer, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. „Dabei ist das ein ganz wichtiges Thema. Durch eine Bestattungsvorsorge werden zum einen die Angehörigen entlastet, da der Betroffene bereits festlegt, wie er nach seinem Ableben bestattet werden möchte – und auch der Bestatter weiß genau, was zu tun ist.