20 000 Euro für Notstromkonzept Wie gut ist Kernen auf große Stromausfälle vorbereitet?

Zufälligerweise nur wenige Tage vor dem stundenlangen Stromausfall in Kernen am Montagabend ist in Winnenden über die Katastrophen-Vorsorge diskutiert worden (wir berichteten). Ein Experte stellte dem dortigen Gemeinderat das Szenario vor: Menschen bleiben in Aufzügen stecken, private Beatmungsgeräte versagen, Festnetztelefone bleiben stumm. Die Stadt hatte eine Firma beauftragt, zu überprüfen, wie gut sie auf einen längeren, womöglich mehrtägigen Stromausfall vorbereitet ist. Die Winnender bleiben dran, prüfen unter anderem die Anschaffung von Stromaggregaten und wollen einen ausführlichen Notfallplan erstellen lassen.

Und in Kernen? Der Stromausfall am Montag hat auch hier die Frage aufgeworfen: Wie gut ist die Gemeinde auf einen größeren Blackout vorbereitet?

Interner Krisenplan für die Verwaltung

Ordnungsamtsleiterin Marianne Rapp beschäftigt sich mit einem solchen Szenario jedenfalls nicht erst seit Montagabend. Sie hat einen internen Krisenplan für die Verwaltung erstellt, der greift, sollte es zum großen Blackout kommen. Das hatten die Gemeinderatsfraktionen von CDU, UFW und SPD bereits in den Haushaltsanträgen für das Jahr 2017 gefordert: „Vorrangig in der Notfallplanung ist die Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde“, heißt es darin. Bei einem flächendeckenden Stromausfall sei davon auszugehen, dass alle verfügbaren Ressourcen in ihrem jeweiligen Bereich benötigt würden, sodass die Kommunen mit ihren eigenen Mitteln auskommen müsse.

Wenn nichts mehr geht, wird im Rathaus ein Krisenstab gebildet

Konkret sieht der Plan des Ordnungsamts vor, einen Krisenstab aus Mitgliedern der Verwaltung einzurichten, der sich in vier Bereiche gliedert: Der innere Dienst schafft die Infrastruktur für den Krisenstab, sorgt dafür, dass die Stabsräume mit Strom und Internet versorgt werden und regelt die interne Kommunikation sowie den Austausch mit der Katastrophenschutzbehörde des Landratsamts. Eng mit der Feuerwehr arbeitet der Bereich „Lage und Dokumentation“ zusammen – hier werden der aktuelle Stand der Dinge dokumentiert, Informationen zusammengetragen und ein Einsatztagebuch geführt. Ein weiterer Teil des Krisenstabs, dem natürlich auch Bürgermeister Stefan Altenberger angehört, informiert die Bevölkerung und die Medien. Der Bereich Sicherheit und Ordnung kümmert sich in Zusammenarbeit mit der Polizei um den Verkehr, aber auch um die Evakuierung und Unterbringung der Bevölkerung in den dafür vorgesehenen Gebäuden.

Notunterkünfte in Turnhallen und im Bürgerhaus

Denn sollte der Ernstfall eintreten und die Stromversorgung über Tage ausfallen, würden Notunterkünfte in der Turnhalle der Karl-Mauch- und der Rumold-Realschule sowie im Bürgerhaus eingerichtet. Dafür fehlt es momentan noch an der Infrastruktur – Stichwort: Stromaggregate. Bereits im Frühjahr hatte die Verwaltung nach nichtöffentlicher Beratung im Gemeinderat ein Expertenbüro beauftragt, ein Notstromkonzept für Kernen zu erstellen.

Notstromkonzept kostet 20 000 Euro

Die Planer haben auch die Feuerwehrhäuser und das Rathaus unter die Lupe genommen. Diese dienen im Krisenfall als erste Anlaufstellen für Bürger und dürfen nicht von der Stromversorgung abgeschnitten werden. Rund 20 000 Euro kostet die Erstellung des Notstromkonzepts, von dem sich Bürgermeister Stefan Altenberger ganz konkrete Handlungsanweisungen erhofft und „nicht nur schöne Worte“. Das Gutachten soll dem Gemeinderat Anfang des kommenden Jahres präsentiert werden. Fest stehe, sagt Bürgermeister Altenberger: Die Gemeinde gebe viel Geld aus, um für einen Krisenfall gerüstet zu sein – „der hoffentlich nie eintreten wird“.