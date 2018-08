20 000 Euro Sachschaden Stroh in Öltank von Traktor gesteckt

Hüttlingen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag 7.8. und Donnerstag 9.8. hat ein Unbekannter Stroh und Getreide in den Öleinfüllstutzen eines Traktors gefüllt. Das Fahrzeug stand auf einem Bauernhof in Mittellengenfeld. Nachdem der Besitzer den Motor startete, leuchtete die Öllampe auf und der 62-Jährige brachte das Fahrzeug in die Reparatur.