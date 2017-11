20 Uhr - Möbel Greiner Möbelplanung, die um jede Ecke denkt

„Der Kunde, der reinkommt und sagt: Das nehme ich mit, einpacken, bezahlen, mitnehmen, wird seltener“, sagt Ralph Greiner, Betriebsinhaber des Familienbetriebs Möbel Greiner. Möbel von der Stange kaufen - machbar, aber schwierig. Besser aus Sicht des Fachmanns: Bei der Planung um die Ecke denken, den Grundriss berücksichtigen, an Dinge denken wie Funktionalität und Langlebigkeit. „Viele schauen nur nach dem günstigsten Preis, fragen sich aber nicht, wer ihnen hilft, wenn nach Ablauf der Garantie die Tür wackelt oder etwas beschädigt ist“, so Greiner. Wichtig bei der Planung von Küchen sind die Arbeitsabläufe und Arbeitshöhe, in Schlafzimmern geht es ums Wohlfühlen, die Harmonie von Farbe und Materialien muss stimmen, im Wohnzimmer entscheidet die richtige sinnvolle Anordnung der Möbel über ein gutes Raumgefühl, wer Dachschrägenschränke wünscht, kommt an einer individuellen Raumplanung ebenfalls nicht vorbei. Die Planung arbeitet Greiner gemeinsam mit dem Kunden aus. Er ist dadurch näher dran und kennt individuelle Gegebenheiten und Vorstellungen. Nachhaltige Planungen haben den längeren Atem und machen länger Freude. Das exakte Aufmaß ist darum die Richtschnur der innenarchitektonischen Tätigkeit und eine Grundlage für die Erstellung von Angeboten. Standardmaße sind keine Option, weil die Anforderungen der Menschen an ihr Wohnumfeld individuell betrachtet gehören. Geht es um Stil, Materialien und Farbgebung, sind den Möglichkeiten erst Recht keine Grenzen gesetzt. Ralph Greiner kennt seine Hersteller und hat im Kopf, wo er das passende Einzelmöbel oder die Kücheneinrichtung findet. Vor der Planung einer kompletten Inneneinrichtung ist ein Um-die-Ecke-Denken gefragt. Bei einer Beratung weist Greiner im Neubau nicht selten auf Änderungen hin, die im Rohbau noch berücksichtigt gehören, wenn der Kunde Teile seiner Küche oder Möbel in die neue Wohnung mitnehmen möchte. Auch die Frage nach der Position der Elektroanschlüsse und der Höhe der Fensterbank wird im Vorfeld geklärt. Auf Wunsch auch feierabendfreundlich - bis 20 Uhr, wenn erforderlich sogar noch länger.

