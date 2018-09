200 Jahre Landesvermessung Festwagen für Volksfest-Umzug in Waiblingen gebaut

Das war schon ein rechtes Chaos, damals vor über 200 Jahren, als auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg noch gute 600 Herrschaften über ihre Herrschaftsgebiete bestimmten. Und diese Herrschaften waren sich natürlich oft nicht einig und schon gar nicht darin, wie in den Gebieten das Land vermessen werden könnte. So hatte jeder ein anderes Maß, was der Nachbar womöglich als maßlos empfand und gab’s grenzüberschreitend mal was abzumessen, folgte schätzungsweise reichlich Ärger. Denn wo die einen sagten, das hätten sie vermessen, sagten die anderen bestimmt, das sei vermessen, denn da hab’ man sich schwer verschätzt.

Urvermessung unter König Wilhelm I

Dann aber kam das Jahr 1818. Ganze perfekte und passgenaue 200 Jahre ist’s her, der französische Kaiser Napoleon war übers Land gekommen und auch wieder gegangen und hatte eine neue Ordnung hinterlassen. Drei Staaten gab’s noch, nämlich das Großherzogtum Baden, die liierten Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen und das Königreich Württemberg. Das war das größte. Der König hieß Wilhelm der Erste, und er hat Ordnung ins Chaos gebracht. Der Meter war zwar noch nicht eingeführt – man maß in württembergischen Fuß, was heute 286,4904 Millimeter wären. Diese Fuß aber wurden jetzt auf der ganzen großen Landesfläche und ausgesprochen strukturiert angewendet. Unter König Wilhelm I fand die „Urvermessung“ das Landes statt. Die ersten genauen Karten wurden gezeichnet. Damit sie so genau waren, brauchte es ein ausgeklügeltes System von lauter Dreiecken, die wie ein Netz übers Land gelegt wurden. Das allererste, sprich der Ursprung der ganzen Landvermessung, ging von der Spitze des Turms der Tübinger Sternwarte aus.

Unger ist Vermesser beim Landesvermessungsamt

Hartmut Unger ist ein humoriges Waiblinger Urgestein und liebt seinen Wilhelm I. Denn Hartmut Ungers Arbeit gibt’s nur, weil dieser König damals unbedingt den Bauern am Ackerrand klare Grenzen ziehen, dank eines Katasteramts die eigenen Taschen nachvollziehbar mit Steuern füllen wollte und – Frankreich hatte man immer noch nicht so gern – genaue Karten brauchte. Damit der Marsch in Richtung des Feindes nicht so im Ungefähren dahinging. Hartmut Unger ist Vermesser beim Landesvermessungsamt.

Vermessen wird seit 200 Jahren und in Zukunft auch noch

Das Königreich Württemberg ist längst passé und im Bundesland Baden-Württemberg aufgegangen. Doch vermessen wird noch immer und im Auftrag der höchsten Stellen. Freilich nicht mehr vom Tübinger Turm aus, sondern mit hochmodernen Geräten, gerne auch mit Hilfe von Satelliten. Es lässt sich nicht leugnen: Vermessung ist seit 200 Jahren ein Dauerbrenner.

Großer Umzugswagen enstand in einer Waiblinger Scheuer

Deshalb bekommt diese historische aber nach wie vor innovative Glanzleistung auch ihren Platz im großen Volksfestumzug am Sonntag. 55 Vermesserinnen und Vermesser aus dem ganzen Land laufen mit, mindestens zehn organisieren noch im Hintergrund. Und Hartmut Unger ist der Chef-Koordinator. Unter seiner Regie haben in einer romantisch zugewucherten Waiblinger Scheuer in der Schmidener Straße Männer und Frauen gehämmert und genäht und geflochten und sich die Köpfe heißgeredet, wie neben dem großen Wagen noch die kleinen geschmückt werden und wer wohl auf dem großen Wagen sitzen darf. Und rausgekommen ist – naja, so ist’s halt damals gewesen – die Männer dürfen sitzen. Die Frauen müssen mit dem Proviant und den kleinen Wägelchen hinterherlaufen. Sie zählen zu den Hilfstruppen.

Nun gut, das machen sie, die Vermesser-Frauen. Wissen sie doch ganz genau: Erstens haben sie heute einen Beruf mit glänzender Zukunft. Und zweitens sind die Zeiten des alten Wilhelm längst vorbei.