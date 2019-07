2:1 gegen Hannover 96 Gomez und Didavi schießen den VfB zum Auftaktsieg

Unwetter über Stuttgart: Regenschlacht in Halbzeit zwei

In der Halbzeitpause öffnete dann der Himmel seine Schleusen über Bad Cannstatt. Ein Sommer-Gewitter tobte über der Arena, was den Wiederanpfiff um einige Minuten verzögerte. Das Wasser schoss jetzt wie aus Sturzbächen vom Stadiondach, Blitze erhellten immer wieder den tiefschwarzen Himmel. Dennoch wurden die zweiten 45 Minuten von Schiedsrichter Felix Brych angepfiffen. Unter diesen widrigen Bedingungen war ein geordnetes Passspiel so gut wie unmöglich. Der Rasen wurde von Minute zu Minute seifiger und tiefer.

Der VfB war weiter um Spielkontrolle bemüht und hatte in der 62. Minute die große Chance auf das 3:1. Santiago Ascacibar scheiterte allerdings mit einem unplatzierten Schuss an Ron-Robert Zieler. Nachdem Hannovers Abwehrspieler Matthias Ostrzolek mit Gelb-Rot vom Platz musste (64.), durften die Schwaben in der Schlussphase in Überzahl spielen.

Der eingewechselte Philipp Klement (70. für Al Ghaddioui) sorgte noch einmal für frischen Schwung. Die Mannschaft von Tim Walter spielte die Partie relativ souverän zu Ende, verpasste es aber, mit einem dritten Tor frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beste Chance hatte Mario Gomez, der in der 82. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz seinen alten Kollegen Zieler nicht überwinden konnte.

Nach der zweiten Gelb-Roten Karten des Spiels, in der 85. Minute gegen den Unglücksraben Awoudja, mussten die Stuttgarter Anhänger noch einmal zittern - doch nach einer vierminütigen Nachspielzeit war der Start in die Mission Wiederaufstieg geglückt.