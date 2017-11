21.00 Uhr - Kosmetikpraxis Claudia Ziegler „Kosmetik und Gesundheit gehören zusammen“

„Kosmetikerin ist definitiv meine Berufung, ich kann mir nicht vorstellen, meine Arbeitstage anders zu verbringen“, sagt die staatlich anerkannte Kosmetikerin und Gesundheitsberaterin, die im April vergangenen Jahres ihr eigenes Studio direkt gegenüber vom Schorndorfer Bahnhof eröffnete. Neben den kosmetischen Behandlungen ist es ihr wichtig, ihre Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten, denn durch die Ausbildung zur Gesundheitsberaterin hat sie einen anderen Blick auf so manche Haut – „Ernährung, Bewegung und Entspannung spielen eine große Rolle für unser Hautbild.“ Bevor sie sich selbstständig machte und eine gemeinsame Praxis mit Sonja Geßner, medizinische Fußpflegerin (Praxis: Bild unten), gründete, sammelte Claudia Ziegler Erfahrungen in verschiedenen Kosmetikstudios und mit zahlreichen Produkten. Mit diesem Wissen zog sie das Konzept für ihre eigene Praxis auf: Spezialisiert auf Gesichtsbehandlungen, bietet sie alles von Anti-Aging über Problemhautbehandlung bis zur Maniküre an – und auch für die individuellen Ansprüche von sensibler Teenagerhaut und für den Mann schöpft sie aus ihrem Repertoire. Basis für eine angenehme, effektive Behandlung sind – neben dem Fachwissen der Kosmetikerin – die Produkte. So arbeitet Claudia Ziegler ausschließlich mit Marken, von denen sie überzeugt ist: Bei ihr stehen überwiegend Produkte von Gertraud Gruber und Dr. Schrammek im Regal. Letztere entwickelte eine Spezialbehandlung für das Gesicht, mit der die Haut in fünf Tagen komplett erneuert wird – die Dr. Schrammek Kräuterschälkur. „Hierfür werden acht Kräuter zu einem Peeling zusammengemischt, aufgetragen und einmassiert. Im Anschluss beginnt sich die Haut zu schälen. Die Behandlung umfasst mehrere Sitzungen, enthält Pflegesets für zu Hause und gibt es nur bei der Kosmetikerin – und das seit mehr als 60 Jahren.“ Die Kräuterschälkur ist geeignet bei Hauttypen mit Akne und Aknenarben, Hyperpigmentierungen, bei Lederhaut und bei atrophischer Haut. Die Mikrodermabrasion, eine Gesichtsbehandlung zur Beseitigung von abgestorbenen Hornschüppchen, ist ein weiteres Spezialgebiet von Claudia Ziegler. Für die Marke Gertraud Gruber hat sie sich ebenfalls ganz bewusst entschieden: „Sie betrachtet den Menschen ganzheitlich und hat übrigens 1955 die erste Schönheitsfarm Europas gegründet.“

