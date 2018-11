22-jährige Tote aus Backnang Mordverhandlung: Sorgerechtsstreit als Motiv?

Das Gericht habe Daniel E.s Vater vorgeladen, obwohl dieser angekündigt hatte, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Dennoch sei noch zu klären, ob der Zeuge der Verwertung jener Angaben zustimme, die er bei der Polizei gemacht hat, erklärte Tetzlaff in seiner Stellungnahme. Raich gab an, der Antrag bleibe bestehen, eine Entscheidung darüber bleibt abzuwarten.

„Wir wurden hinters Licht geführt“

Im Mittelpunkt des eigentlichen Verhandlungsgeschehens stand dann der Sorgerechtsstreit zwischen der getöteten Katharina K. und dem angeklagten Daniel E., der dem Tod der 22-Jährigen vorausging. Die Zeugen zeichneten dabei kein gutes Bild des 25-Jährigen aus Großbottwar. „Wir wurden hinters Licht geführt“, beschreibt etwa die Sozialpädagogin, die im Sorgerechtsstreit die Interessen des gemeinsamen Sohnes der beiden vertrat. Daniel E. habe über Wochen vorgegeben, dass Katharina K. kein Interesse daran habe, an dem Verfahren mitzuwirken. Direkten Kontakt mit Katharina K. hatte zu diesem Zeitpunkt niemand der Beteiligten außer Daniel E. selbst. Alle Vorladungen und Terminabsprachen liefen über Post- oder E-Mail-Verkehr, oder eben über Daniel E., gab eine Mitarbeiterin des Kreisjugendamts an. E. habe behauptet, die junge Mutter vernachlässige den Haushalt und ihre beiden Kinder. Deswegen wolle er für seinen Sohn das gemeinsame Sorgerecht erwirken. „Er hat uns ein falsches Bild von Frau K. vermittelt“, sagte die Zeugin aus. Dabei sei er aber sehr überzeugend gewesen. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten, aus dem schlichten Grund, weil Katharina K. nicht widersprochen hatte.

Diese habe von dem Verfahren erst erfahren, als sie den Beschluss durch Zufall in die Hände bekam. Gegen den Beschluss für das gemeinsame Sorgerecht habe sie folglich Beschwerde eingelegt. Der Sachverhalt sollte im November 2017 vor dem Oberlandesgericht neu verhandelt werden.

Vorwürfe im Sorgerechtsstreit

„Bodenlos entsetzt“ sei die junge Frau gewesen, vor allem auch angesichts der Vorwürfe, die E. in der Begründung seines Antrags auf das gemeinsame Sorgerecht genannt hatte. Hier war beispielsweise davon die Rede gewesen, die 22-Jährige ernähre ihren jüngeren Sohn nicht richtig. Sie selbst habe den Sohn jedoch als „absolut properes Kind in bestem Zustand“ erlebt, so die Anwältin.

Die Sozialpädagogin sagte, die junge Mutter habe einen guten Draht zu ihren beiden Kindern gehabt, sei kompetent im Umgang mit ihnen gewesen. Den Eindruck, den Daniel E. von ihr erweckt hatte, habe sie komplett widerlegt. Sie beschrieb die junge Frau in ihrer Aussage als authentisch und glaubwürdig. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr ein Satz Katharina K.s, den diese äußerte, als es um die tätliche Auseinandersetzung vor der endgültigen Trennung von Daniel E. ging. „Ich dachte, der bringt mich um“, habe die junge Frau gesagt, „sehr eindringlich und mit angsterfüllten Augen“. Das habe sie noch lange umgetrieben. Mit den Aussagen Katharina K.s habe sie danach Daniel E. konfrontiert, gab die Zeugin an. Sein anfangs höflicher Auftritt sei hiernach auch merklich anders gewesen. Die Sorgen Katharina K.s, dass Daniel E. auch dem gemeinsamen Kind gegenüber aggressiv werden könnte, ließen die Sozialpädagogin nicht kalt. Sie habe beim Termin im Oberlandesgericht schließlich ausgesagt, es gebe keine Basis für ein gemeinsames Sorgerecht. Zu diesem Termin am 10. November 2017 erschienen weder K. noch E. „Da war schon klar, dass etwas aus dem Ruder gelaufen sein musste.“ Zu diesem Zeitpunkt war Katharina K. bereits tot.

Leiche im Komposthaufen

Während am Oberlandesgericht über das Sorgerecht des ehemaligen Paares entschieden werden sollte, machten in Asperg die Pächter zweier Schrebergärten interessante Beobachtungen. Einem Mann fiel auf, dass das Tor am Nachbargrundstück auf der falschen Seite geöffnet war. Ein anderer bemerkte, dass sein Komposthaufen durcheinandergebracht worden war. Als er Laub umschichten wollte, habe er auf einmal einen menschlichen Fuß auf der Schaufel gehabt. „Ich habe einen ordentlichen Schrecken bekommen“, erinnerte er sich. Die Polizei konnte schnell den Leichnam als den Katharina K.s identifizieren. Genauere Angaben zum Zustand der Leiche wird am morgigen Verhandlungstag wohl die rechtsmedizinische Gutachterin machen.