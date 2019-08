Rasantes Schwaben-Duell Heidenheim erkämpft sich Remis gegen den VfB

Der Schlussmann der Gastgeber war auch in der 32. Minute auf dem Posten und verkürzte gut den Winkel gegen Al Ghaddioui. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit gehörte allerdings den Heidenheimern. Nach einem Ballverlust von Pascal Stenzel konterte der FCH den VfB aus. Der spielstarke Sebastian Griesbeck legte quer auf den mitgelaufenen Robert Leipertz, der den Ball aber aus sechs Metern am leeren Tor vorbeijagte (40.). Zuvor war schon Niklas Dorsch aus spitzem Winkel an VfB-Torhüter Kobel gescheitert (36.). Ein scharfer Abschluss von Thomalla, der knapp am langen Pfosten vorbeirauschte (44.), war der Schlusspunkt unter eine abwechslungsreiche und unterhaltsame erste Halbzeit.

Stuttgarter Doppelschlag direkt nach der Pause

Das rasante Schwaben-Duell benötigte in den zweiten 45 Minuten keine Anlaufzeit. Der bullige Hamadi Al Ghaddioui köpfte den achten VfB-Eckball unhaltbar für Heidenheims Schlussmann Müller in die lange Ecke (52.). Das erste Pflichtspieltor des Marokkaners. Der FCH war jetzt merklich angeknockt - und kassierte direkt einen weiteren Gegentreffer. Wieder setzte sich Al Ghaddioui im Luftkampf durch, legte den Ball ab in die Mitte, wo Innenverteidiger Holger Badtuber den Ball humorlos in die Maschen drosch (57.).

Nach dem Stuttgarter Doppelschlag benötigte der FCH ein paar Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Angetrieben von den heimischen Fans steckten die Schützlinge von Frank Schmidt noch lange nicht auf und Stürmer Robert Leipertz läutete mit seinem Treffer zum 2:1 (78.) eine hitzige Schlussphase ein. Die Gastgeber warfen alles nach vorne und wurden für ihren Mut belohnt. Niklas Dorsch donnerte einen Schuss aus rund 25 Metern zum vielumjubelten 2:2 in den VfB-Kasten (84.). Marc Oliver Kempf hatte das Leder mit dem Kopf unhaltbar für seinen Keeper abgefälscht.

Die Partie stand jetzt auf des Messers Schneide und der eingewechselte Mateo Klimowicz vergab in der Nachspielzeit den Siegtreffer für den VfB. Der ebenfalls eingewechselte Anastasios Donis hatte auf den kleinen Argentinier quergelegt, doch der brachte den Ball aus spitzem Winkel nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite verpasste Beermann mit einer´m Kopfball nur knapp das 3:2 für den FCH. So stand unter dem Strich ein letztlich gerechtes Remis.