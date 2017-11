20 Uhr - Hotel Reich und Restaurant Himmelreich Engel und Sternstunden im „Himmelreich“

Full House - da brauchen die „Engel“ in der Küche, an der Theke und im Service wirklich „Flügel“ und schnelle Beine. Denn die „Engel“, wie Geschäftsführer Volker Reich seine Mitarbeiter nennt, müssen „fliegen“ können, um Bestellungen aufzunehmen und ihre Gäste zu beraten, die Remstäler und internationalen Weine am Tisch fachkundig zu servieren und um die Biere aus regionalen Brauereien frisch gezapft an die Tische zu bringen - darunter ist auch das „Wölkchen“, ein kleines frisch gezapftes 0,2-Bier.

Alles läuft wie am Schnürchen im Team von Betriebsleiterin Gabi Mezger, die für das Restaurant „Himmelreich“ und das Vier-Sterne-Hotel „Reich“ zuständig ist. Das „Himmelreich“ setzt auf das „Rustikale mit elegantem Alm-Stil“ und auf Gemütlichkeit - ein Konzept, das die zeitlose, geschmackvoll gestaltete Innenarchitektur unterstreicht. Mit Bergsteiger-Teller, schwäbischem Pfännle, Waidmannsheil (Hirschrücken), Hütteneintopf, Wolkenbrecher (Wurstsalat) und Garten Eden (Hokkaidokürbis, Rote Bete und Seitlinge) spricht auch das Speisenangebot eine almaffine Sprache. Küchenchef Christoph Refert interpretiert die deutsche Küche und Hütten-Schmankerln immer wieder neu, saisonal und aufregend, mit Zutaten, die die Jahreszeiten hergeben.

Es gibt täglich ab 9 Uhr Frühstück für jedermann, natürlich auch mit frischem Filterkaffee, und bereits ab 11.30 Uhr eine Mittagskarte, die von 18 Uhr bis 22 Uhr in die Abendkarte geändert wird. Es gibt durchgehend warme Küche. Der Altbau beherbergt ein separates Alm-Restaurant mit Rems-Terrasse für geschlossene Gesellschaften. Im Hotel nebenan findet der Gast alles, was er von einem topmodernen Business-Hotel erwarten kann. „Himmlisch schlafen, naturnah, direkt an der Rems, stadtnah und ideal angeschlossen an die B 29“, stellt Geschäftsführer Volker Reich seine Idee vor. Mit Gründung des Hotels, dem ein Umbau und ein Neubau vorausgingen, erfüllt sich der Früchtegroßhändler - bekannt als Früchte Reich auf dem Stuttgarter Großmarkt - den Traum von der eigenen kleinen Hotelkette. Sein erster Standort in Schorndorf wurde auf Anhieb in die Vier-Sterne-Kategorie aufgenommen. „Sternstunden“ der kulinarischen Art erlebt der Gast im „Himmelreich“, wo die „Engel“ bis in die späten Abendstunden auf den Beinen sind, auch im größten Trubel die Nerven behalten und jedem Gast ein freundliches Lachen schenken. Typisch Engel eben.