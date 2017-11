22.00 Uhr - Binder Optik Keine Chance für schwimmende Buchstaben

Bei Binder Optik in Schorndorf findet der Kunde sämtliche Brillen und Kontaktlinsen: Das beinhaltet Fern-, Nah- und Gleitsichtbrillen, Lese- und Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen für Tag und Nacht. In den neu gestalteten Räumlichkeiten sind die Möglichkeiten modernster Augenoptik und traditioneller Handwerkskunst vereint. Der Kunde wird von der hochwertigen Auswahl überrascht. Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist das Passende dabei. Gemäß dem Motto: „Große Marken, kleine Preise“. Das gilt für die namhaften Designermarken ebenso wie für die renommierten Glashersteller Zeiss und Hoya in allen 45 Binder-Fachgeschäften. Der große Pluspunkt des von zwei Generationen geführten Familienunternehmens ist neben der Qualität die Beratung, das Know-how und die handwerkliche Kompetenz der Mitarbeiter vor Ort.

Individuelle Anpassungen in der Werkstatt

In Schorndorf erledigen Augenoptikermeister Benjamin Hehner sowie ausgebildete Augenoptiker alle anfallenden Tätigkeiten, die beim Brillenkauf anstehen, direkt im Fachgeschäft und in der voll ausgestatteten Meister-Werkstatt. Begonnen bei der Sehstärkenbestimmung mit modernster 3-D-Messtechnik über den Schliff der Brillengläser bis zur Anpassung der Fassung. Denselben Service dürfen Kunden erwarten, die der Wunsch nach Kontaktlinsen herführt. Ein Riesenthema sind Nacht-Kontaktlinsen, die eine Fehlsichtigkeit im Schlaf korrigieren. „Wir führen sämtliche Untersuchungen durch, um für den Kunden die passende Linse auszuwählen“, so Fachgeschäftsleiter Benjamin Hehner. Die Linse verändert für eine bestimmte Zeit die Oberfläche der Hornhaut, das korrigiert die Fehlsichtigkeit bei Tag. Die Linse kann um 22 Uhr eingesetzt und morgens herausgenommen werden. Alle Kontaktlinsen werden angepasst und können zum Probetragen mitgenommen werden. Denn individuelle Anpassungen und ein zuvorkommender Service sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Darin eingeschlossen auch Bildschirm- und Arbeitsplatzbrillen, die übrigens vom Arbeitgeber bezuschusst werden. Das Team informiert gerne zu jedem Thema rund um gutes Sehen. Mit der optimalen Brille haben schwimmende Buchstaben bei der Feierabendlektüre garantiert keine Chance mehr.