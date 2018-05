25. Jubiläum Waldfee eröffnet den Mühlentag

Vor einer tollen Kulisse wird bei der Eröffnung die im April von der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald frisch gewählte Schwäbische Waldfee Mariel Knödler von Landrat Dr. Richard Sigel in ihr Amt eingesetzt. Für die neue Waldfee aus Alfdorf in heimatlichen Gefilden ein Einstand nach Maß, heißt es in einer Pressemitteilung zum Mühlentag. Im Anschluss geht es zu Fuß zur Hummelgautsche mit einem neuen Mühlrad. Die vier ehrenamtlichen Mühlradbauer mit ihrem Chef Willi Teply haben sich im Jubiläumsjahr des Mühlentags wieder besonders ins Zeug gelegt und der Gemeinde Alfdorf und allen Mühlenfreunden mit dem neuen Mühlrad ein tolles Geschenk gemacht.

Bereits 2016 wurde mit den vorbereitenden Arbeiten für das Mühlrad der Hummelgautsche begonnen. Die Teilinstallation wurde im Herbst 2017 in Angriff genommen. Zeitgleich hat die Gemeinde Alfdorf das Mühlengebäude grundlegend saniert. Im April wurden nun noch die Wasserschaufeln montiert, damit es bei der Hummelgautsche dann wieder heißt: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach.

Seinen Anfang genommen hat der Mühlentag 1983 durch eine Initiative von Eberhard Bohn, Mühlenbauer aus Murrhardt-Kirchenkirnberg, und dem damaligen Vorsitzenden der DGM Baden-Württemberg, Prof. Dr. Gerhard Friz (Murrhardt). Unterstützt wurde das Vorhaben durch den Vorsitzenden des Historischen Vereins Welzheimer Wald, Dietrich Frey. Und bereits der erste Mühlentag hatte alle Erwartungen übertroffen. Im Laufe der Jahre wurde der Mühlentag dank der vielen Mühlenfreunde aus nah und fern zur größten interkommunalen Veranstaltung im Schwäbischen Wald, an der zwischenzeitlich 13 Mühlen aus sechs Kommunen beteiligt sind.

Zwölf Mühlen sind offen



Alle zwölf Mühlen am Mühlenwanderweg im Schwäbischen Wald sind für die Besucher von 11 bis 17 Uhr geöffnet und Führungen finden in der Meuschen-, Menzles-, Brandhöfer-, Hag-, Michelauer- und Kirchenkirnberger Mühle statt. Die Rümelinsmühle (Murrhardt) nimmt in diesem Jahr nicht teil und ist deshalb nicht geöffnet.

Die Voggenbergmühle zeigt im Rahmen der Gläsernen Produktion mittels fachkundiger Erläuterungen durch den Müller die Herstellung vom Korn zum Mehl. Und in der Hummelgautsche wird das Sägen von Brettern aus einem Baumstamm vorgeführt, wie das auf einfache Weise in früheren Zeiten gemacht wurde. An allen Mühlen gibt es Bewirtung.

Bereits um 10 Uhr findet an der Hagmühle, Voggenbergmühle, Kirchenkirnberger und Hundsberger Mühle wie in den Vorjahren „Kirche im Grünen“ statt.