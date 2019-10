30-Jähriger vor Gericht Sexuelle Belästigung in Winnender Tanzlokal

Im Dezember 2017 soll der Kosovo-Albaner einer Frau in einem Winnender Tanzlokal laut Staatsanwaltschaft ans Gesäß gefasst haben. Die Begleiter der Frau stellten den Mann daraufhin zur Rede, weshalb es zu einem Handgemenge auf der Tanzfläche gekommen sein soll. In deren Folge flogen die Fäuste nur so hin und her. Auch Frauen sollen von Schlägen getroffen worden sein, weshalb auch der 24-jährige Cousin des Albaners, der ebenfalls aus dem Kosovo stammt, auf der Anklagebank saß.

„Wir waren auf einer Weihnachtsfeier, haben gegessen und getrunken und sind dann in das Tanzlokal gegangen“, erzählte der 30-Jährige. Dort sei er in einer Ecke gestanden und habe eine Jacky Cola getrunken. Immer wieder sei ein Mann zu ihm gekommen, ebenfalls ein Albaner, und habe ihm gesagt, dass er seine Freundin nicht so anstarren solle. „Ich habe dem Mann gesagt, dass ich verheiratet bin und er mich in Ruhe lassen soll“, so der 30-Jährige, der von einer sexuellen Belästigung nichts wissen wollte. Plötzlich sei er gestoßen worden und gemeinsam mit dem Mann auf den Boden gefallen. Eine Frau sei herbeigeeilt, habe ihn angeschrien und am Kragen gepackt. „Du bist schuld“, hat sie immer wieder geschrien“, erzählte der 30-jährige Angeklagte. Ein anderer Mann sei auf seinen Cousin losgegangen. Eine handfeste Schlägerei entwickelte sich auf der Tanzfläche.

„Plötzlich spürte ich eine Hand an meinem Gesäß“