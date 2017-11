3.00 Uhr - Bäckerei Wiedmaier In der Teigruhe liegt die Kraft guten Brotes

Mitten in der Nacht: Wir genießen unsere Nachtruhe, die Vorteige werden aus ihrer stundenlangen Teigruhe „geweckt“. Die Zeit zu reifen bekommen sie hier, weil Bäckerei Wiedmaier handwerklich backt. Bäckermeister und Gesellen sind schon um 23.30 Uhr auf den Beinen. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir früh am Morgen in frische Brötchen, knuspriges Brot und unsere geliebte Brezel beißen können.

Die Teigruhe ist wichtig. Teig entwickelt nur schonend sein Klebergerüst - die Voraussetzung für optimales Backen. Mit einem „Fenstertest“ prüft der Bäcker, ob der Teig dehnbar und elastisch ist, sich in die Hand nehmen und ziehen lässt, ohne zu reißen. Dann hat er einen „entspannten“ Teig vor sich. Bei Plundergebäck liegt die Kraft ebenfalls in der Teig-Ruhe: Kann das Fett nicht richtig in den Teig eingearbeitet (touriert) werden, reißt er. „Dann fährt er aus der Haut“, sagt Bäckermeister Rolf Wiedmaier lachend. Auch bei der Teigruhe darf der Bäcker nicht übertreiben, das richtige Maß entscheidet wie überall im Leben. Denn bleibt ein Teig zu lange in der Knetmaschine, fließt er davon, das wäre dann der „Burn-out“. Klingt menschlich, ist aber 100-prozentige Handwerksarbeit, basierend auf jahrzehntelangem Erfahrungswissen um die Zusammenhänge von Getreide, Eiweiß und Hefegärung.

„Slow baking“: Zurück zu natürlichem Backen

Verbacken wird bei Bäckerei Wiedmaier ausschließlich der eigene Natursauerteig, was den Broten ihre eigene Handschrift verleiht. „Slow baking“ führt Rolf Wiedmaier ein modernes Schlagwort ein, das von der Rückkehr zu einer uralten Handwerksarbeit kündet. „Zum Glück breitet sich das Bewusstsein fürs natürliche Backen und puren Geschmack wieder aus“, sagt er. Die Branche bekommt seit Jahren die „Billigkonkurrenz“ zu spüren, viele inhabergeführte Bäckereien mussten aufgeben. Und das im brotreichen Deutschland - dem Land, in dem es die meisten Brotsorten weltweit gibt. Doch solange es Handwerksbäcker wie Rolf Wiedmaier und seine Mitarbeiter gibt, muss einem nicht bange werden um die Backkultur, die schon ins „immaterielle Unesco-Kulturerbe“ aufgenommen wurde. Denn der Familienbetrieb setzt auf handwerkliche Verfahren. „Brot, das unverfälscht schmecken soll, lässt sich ebenso wenig maschinell herstellen wie Brezeln.“ Das heißt für Rolf Wiedmaier auch: Zusätze haben in der Backstube „Ofenverbot“. Und auch die uralte mechanische Teigwaage mit Schwinggewichten hat noch lange nicht ausgedient.

Für jedes Produkt ein eigener Teig

An den Stikkenofen und Etagen-Steinbackofen läuft die Herstellung nach einer Choreographie ab: Nach Bearbeitung der Vorteige wird der „Rohstoff“ für Baguette, Urbächer und Ciabatta geknetet, dann machen sich die Knetarme der Teigmaschine über Teig für Briegel und Wasserwecken her, gefolgt von Weizenmischbroten, Roggen- und Netzbroten. Sie haben Vorrang vor Vollkornbroten, die nicht am selben Tag gebacken und gegessen werden - frisches warmes Vollkornbrot ist unverdaulich. Für jedes Produkt wird ein eigener Teig hergestellt. Das beschäftigt bei 20 Sorten Kleingebäck und um die zehn Sorten Brote die Mitarbeiter die ganze Nacht hindurch. Die ersten beginnen um 23.30 Uhr. In der Konditorei werden ab 3 Uhr viele Brötchen mit leckeren Belägen, sogar Räucherlachs, belegt und Butterbrezeln geschmiert. Die „Spätschicht“ beginnt um 6.30 Uhr, kurz bevor die ersten in den verdienten „Feierabend“ gehen. Während unsereins erst so langsam in die Gänge kommt und sich beim Eintreten in die Backstube über jenen Frischegeruch in der Nase freut, der schon Wilhelm Busch inspiriert haben muss: „Aber schon mit viel Vergnügen, sehen sie die Brezeln liegen“ heißt es ja nicht ohne Grund bei Max und Moritz.