3:1-Sieg gegen Basaksehir Istanbul Auch der zweite Anzug sitzt

Nachdem gegen Eibar eine potentielle Startelf für das erste Bundesliga-Spiel gegen Mainz auf dem Rasen stand, schickte VfB-Trainer Korkut gegen Istanbul eine B-Mannschaft ins Rennen. Mit Pedro Allgeier und Lucas Kiefer durften auch zwei Spieler aus der Reservemannschaft mitmischen.

Kapitän Christian Gentner (Knieprellung), Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar (Adduktorenprobleme) und Nationalstürmer Mario Gomez (Trainingsrückstand) kamen nicht zum Einsatz.

Pablo Maffeo mit viel Gefühl

Vor rund 600 Zuschauern auf der Anlage des ASV Grassau gab der Club aus dem Istanbuler Stadtteil Basaksehir zunächst den Takt vor.

Die Stuttgarter B-Elf hielt allerdings gut und diszipliniert dagegen und ging nach 14. Minuten in Führung: Berkay Özcan hatte den Ball im Mittelfeld gut behauptet und auf Pablo Maffeo gelegt, der die Kugel vom Sechzehnereck gefühlvoll in die lange Ecke schlenzte.

Der Führungstreffer gab der Stuttgarter Mannschaft Sicherheit. Nach einem feinen langen Ball von Marcin Kaminski bediente Linksverteidiger Borna Sosa den mitgelaufenen Özcan und der brachte die Kugel aus kurzer Distanz im Tor unter (38.). Istanbuls Keeper Babacan gab bei dem unplatzierten Schuss keine gute Figur ab.

Die Vorentscheidung fällt kurz nach der Pause

Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Stuttgarter dann Glück, als der Schiedsrichter ein Foul von Borna Sosa an Edin Visca fälschlicherweise außerhalb des Strafraums verortete. Den Freistoß drosch Emre Belozoglu in die Mauer (44.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff nutzte Chadarc Akolo dann einen groben Schnitzer des eingewechselten Attamah, umkurvte den Keeper und schob den Ball zum vorentscheidenden 3:0 ins verwaiste Tor (56.). Bei der Aktion verletzte sich der Kongolese leicht und musste wenig später ausgewechselt werden.

In der Folge dominierten die Schwaben die Partie, agierten sicher in der Defensive und spielten den Test ohne größere Probleme zu Ende. Die Defensivzentrale um die Innenverteidiger Marc Oliver Kempf und Marcin Kaminski stand bombenfest, musste allerdings kurz vor dem Abpfiff doch noch einen Gegentreffer schlucken (88.).

Das nächste Vorbereitungsspiel steht am kommenden Sonntag auf dem Programm: Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Vereinsjubiläum geht es ab 16.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Atletico Madrid. Die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt am 18. August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Rostock, steigt am 11. August im Stadion Benzach in Weinstadt gegen Real Sociedad San Sebastian.