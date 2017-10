3:1-Sieg gegen Kaiserslautern Stuttgart steht im Achtelfinale

Der FCK war durch Lukas Spalvis (7.) sogar früh in Führung gegangen. Den Ausgleich erzielte Daniel Ginczek (21.) per Foulelfmeter. Das Achtelfinale wird am Sonntag um 18 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost. Ausgetragen werden die Achtelfinals am 19. und 20. Dezember. Den Spielverlauf zum Nachlesen gibt's hier im ZVW-Liveticker.