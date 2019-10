33-jähriger Waiblinger vor Gericht Frau sexuell missbraucht und Übergriff gefilmt

Weil der 33-jährige Angeklagte eine Frau sexuell missbraucht und den Übergriff gefilmt hatte und darüber hinaus in erheblichen Mengen kinder- und jugendpornografische Schriften besaß, musste er sich vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten. Zwar wurde das Material im Februar 2017 sichergestellt, aber den sexuellen Übergriff hat der Mann im Januar 2015 verübt.

Auffällig sei bei der Auswertung des sichergestellten Materials der möglicherweise betäubte Zustand der jungen Frau im Video gewesen. „Die Frau lag regungslos im Bett“, sagt der Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand. Dies bestärkte den Verdacht des sexuellen Übergriffs gegen eine widerstandsunfähige Person. Um weitere Fragen zu klären, musste die junge Frau ausfindig gemacht werden. „Wir haben den Auftrag gehabt, die Frau zu identifizieren“, sagt der Polizeibeamte. Denn der Angeklagte hatte verschwiegen, um wen es sich handelte.

Opfer erfährt Übergriff durch Polizei

Mit Hilfe der damaligen Lebensgefährtin des 33-Jährigen haben die Ermittler die 26-jährige Frau ausfindig gemacht. Und sie mit den Aufnahmen konfrontiert. Ein sehr großer Schock für die junge Frau, die es bis heute nicht verkraften kann. Denn weder der sexuelle Übergriff noch die Aufnahmen waren ihr bekannt. Seitdem befindet sich die stark traumatisierte Frau in psychischer Behandlung. „Ich habe Angstzustände und Schlafstörungen“, sagt sie mit zittriger Stimme. Weder an die Tatnacht noch an den weiteren Verlauf könne sie sich erinnern. „Könnte es sein, dass Sie da etwas getrunken haben?“, möchte Richter Steffen Kärcher wissen. Ausschließen kann sie es nicht. „Ich kann mir nicht erklären, dass ich so tief geschlafen habe“, sagt die Nebenklägerin und bricht in Tränen aus. Denn auch normalerweise schlafe sie nicht tief.