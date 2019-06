340 Beschäftigte betroffen Continental gibt Standort Oppenweiler auf

Wie der am Standort verantwortliche kaufmännische Geschäftsführer Christian Pfistner erklärt, ist der Umsatz in Oppenweiler in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Damit nicht genug: „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. In den kommenden Jahren erwarten wir einen weiteren signifikanten Rückgang unseres Umsatzes.“

Die Contitech Kühner GmbH & Cie. KG in Oppenweiler ist ein Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie. Das Werk, das 1975 von der Firma Kühner gegründet und 2000 von Continental übernommen wurde, entwickelt und produziert Kältemittelleitungen. Die Schläuche kommen in Personenwagen ebenso wie in Nutzfahrzeugen zum Einsatz.