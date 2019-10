350 Forellen in Spiegelberg getötet Tierrechtsorganisation Peta: Hinweise auf Täter werden belohnt

Spiegelberg. Die Meldung sorgte für Empörung und Aufsehen: 350 Forellen wurden am Sonntag, 8.Oktober, an einem Weiher bei Spiegelberg tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Fische mit einer Sprengladung getötet wurden. Einige Fische hatten die Täter mitgenommen, den großen Rest einfach liegen gelassen. Die Tierschutzorganisation Peta hat nun zur Aufklärung des Falles eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise telefonisch unter 07193-352 an die Polizei in Sulzbach an der Murr heran zu tragen oder sich per eMail an Peta zu wenden, auch gegebenenfalls anonym. Der Weiher befindet sich etwa hundert Meter nach dem Ortsende von Spiegelberg in Fahrtrichtung Prevorst auf der linken Straßenseite der Kreisstraße 1820 gegenüber der Einmündung Bergstraße.