36-Jährigen in Stuttgart erstochen Tatverdächtiger und Opfer hatten schon früher Streit

Der 28-jährige Beschuldigte wohnte etwa ein Jahr lang, bis Ende April 2019, in einer Wohnung im Stuttgarter Fasanenhof. Er lebte dort in einer Wohngemeinschaft mit seinem späteren Opfer, einem 36 Jahre alten Deutschen mit kasachischem Migrationshintergrund. In der letzten Zeit soll sich der Beschudligte aber laut Polizeibericht hauptsächlich in einer Gemeinschaftsunterkunft im Raum Ludwigsburg aufgehalten haben. Die Ermittlungsgruppe Fasan der Stuttgarter Kriminalpolizei sieht die Motivation der Tat "im persönlichen Bereich zwischen den beiden Männern". Sie sollen laut Polizeibericht auch schon früher in Streit geraten sein. Im Zuge der Ermittlungen werden aber auch Hinweise auf weitere Motive geprüft.

Beschuldigter fiel wegen Ladendiebstahls auf

Die Ermittlungsgruppe "Fasan" hat ein sogenanntes Personenfeststellungsverfahren eingeleitet. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen 28-Jährigen handelt, der am 28. Februar 2015 in die Bundesrepublik einreiste. Er wurde durch einen Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am 19. Oktober 2015 anerkannt. Seit dem 4. November 2015 ist er im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis. Er zog am 1. Juni 2018 nach Stuttgart. Zweifel an seiner Staatsangehörigkeit nährte der Beschuldigte bei seiner Festnahme selbst, weil er angab, zwei Jahre älter zu sein und eine jordanische Staatsangehörigkeit zu besitzen.