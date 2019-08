36-Jährigen in Stuttgart erstochen Was wir bisher über die Tat wissen

Identität des Täters noch nicht abschließend geklärt

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei um einen 28-jährigen Syrer - die Identität sei jedoch noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Es werde dazu noch ermittelt. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen seit 2015 in Deutschland und habe einen gültigen Aufenthaltsstatus. Er sei der Polizei schon vor der Tat bekannt gewesen - in welchem Zusammenhang, wollte ein Sprecher nicht sagen.

Der Verdächtige soll sich vor der Tat mit dem 36-jährigen Deutschen gestritten haben und diesen anschließend mit einer Art Schwert auf offener Straße erstochen haben. Das Opfer blieb blutüberströmt auf der Fahrbahn liegen. Zeugen verständigten schnell die Polizei. Unter anderem mit einem Hubschrauber fahndete sie nach dem Flüchtigen und konnte ihn wenige Stunden später in der Nähe des Tatorts stellen. Zu den Hintergründen nannte die Polizei zunächst keine Details. Der Verdächtige wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Mordes erließ und in Vollzug setzte.

Wie die Polizei am frühen Donnerstagabend mitteilte, hat der Tatverdächtige bei den Vernehmungen die Tat eingeräumt. Bisherigen Ermittlungen und Einlassungen des Beschuldigten zufolge sei das Tatmotiv weiterhin im privaten Verhältnis zum Opfer anzusiedeln. Es gebe keinerlei Erkenntnisse auf einen islamistischen oder politischen Hintergrund.