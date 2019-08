40. Bumerangmeisterschaften in Winnenden Bumerangwerfer trotzen dem Wind

Sie seien vor 32 Jahren zum letzten Mal in Winnenden angetreten, erinnerten sich Bruno Müller aus Speyer und Michael Siems aus Heidelberg, und bereits damals habe sich die Stadt als perfekter Austragungsort und Gastgeber erwiesen. Das sei auch an diesem Wochenende nicht anders, Wetter hin, Wetter her. Was das Besondere an dem Sport ausmache? Bei den Teilnehmern handle es sich um eine offene Gruppe, die sich gemeinsam an der Faszination des Bumerangwerfens begeistere, waren sich Müller und Siems einig. Es gehe ja nicht nur ums Werfen, mit jedem Bumerang, den man baue, und jedem Wurf, den man ausführe, stehe man aufs Neue vor der Herausforderung, sich an die Grenzen der Physik heranzutasten.

„In der Halle wäre es ausgesprochen langweilig“

Axel Heckner aus Gießen wiederum verglich seinen Sport mit den Herausforderungen eines Leichtathleten: „Anders als bei den Ballsportarten geht es nicht darum, im Gegenüber einen Gegner zu sehen und den Ball wegzunehmen. Jeder Teilnehmer erbringt für sich seine Leistung, wirft und fängt, geht an seine Grenzen. Du kannst mit ihm mitfiebern, dich an seiner Geschicklichkeit freuen und ihm sogar Tipps und Ratschläge zurufen, wie er seinen Wurf ansetzt und gegen Wind und Wetter ankämpft, wie an einem solchen Tag.“ Wind sei der große Feind des Bumerangwerfens, vor allem wenn er unregelmäßig bläst, erklärte er, es sei ungefähr so wie Tischtennisspielen bei Wind. „Allerdings“, schob er nach, „in der Halle ausgetragen wäre unser Sport auch nicht fesselnd, das wäre ausgesprochen langweilig!“

Wurfobjekte aus Holz, Kunststoff und Kohlefaser

Um gegen alle Widrigkeiten gewappnet zu sein, hatte Bruno Müller einen Koffer gefüllt mit über einem halben Hundert Wurfgeräten aus Speyer mitgebracht. „Aber das ist jedes Mal so, du reist mit deinem ganzen Bestand an, und am Ende bestreitest du den Wettkampf mit vier, fünf Bumerangs.“ Und natürlich seien sie alle selbst gebaut, aus Holz, Kunststoff, Kohlefaser oder Verbundswerkstoff.