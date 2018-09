40 Jahre Berufsbildungswerk Waiblingen Starthilfe für 10 000 junge Menschen

In Zeiten des Fachkräftemangels bekommnen auch Abgänger einen Job, die früher als schwer vermittelbar gegolten hätten. Schon immer hängt die Erfolgsquote bei der Vermittlung stark von der Wirtschaftslage ab und schwankt zwischen 60 und 85 Prozent. Der finanzielle Aufwand dafür ist erheblich, die Kosten liegen bei etwas mehr als 2000 Euro monatlich pro Schüler. Dennoch lohnt sich die Investition in Bildung auf lange Sicht für die Volkswirtschaft. Das weist eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln nach: 68 Prozent der BBW-Abgänger stehen dauerhaft sozialversicherungspflichtig in Lohn und Brot.

Etwa 10 000 Jugendliche wurden unterstützt

Die Arbeit mit jungen Leuten in der Phase ihrer Persönlichkeitsfindung ist reibungsintensiv, konfliktreich, manchmal auch nervtötend. „Das gehört zu unserem Job“, sagt Achim Köhler, Leiter der Johannes-Landenberger-Sonderberufsschule am BBW Waiblingen. Doch durch die genannten Zahlen sehen sich neben Köhler auch BBW-Bereichsleiter Franz-Xaver Baur und Geschäftsführer Roman Hanle in ihrem Tun bestätigt. Dazu kommt der Blick auf die individuellen Lebenswege: Etwa 10 000 Jugendliche hat das Berufsbildungswerk Waiblingen mit seinen Außenstellen in Esslingen und Schwäbisch Gmünd unterstützt. Daraus entwickelten sich viele, nach schwerem Start doch noch gut verlaufende Lebenschichten. Längst besuchen schon die Kinder früherer Schüler das BBW, und mancher Ehemalige steht jetzt schon kurz vor dem Ruhestand.

Berfusvorbereitung spielt wachsende Rolle

Früher waren die Berufswünsche der Schüler klar verteilt: Die Jungs wollten Automechaniker werden, die Mädels Friseurinnen. „Das lag vor allem daran, dass sie andere Berufe kaum kannten“, meint Achim Köhler. Weil zahlreiche Sonderschul-Abgänger noch etwas Vorlauf brauchen, wobei sie Berufe kennenlernen und sich ausprobieren können, spielt Berufsvorbereitung eine wachsende Rolle. Metallbau, Schreinerei, Bäckerei, Mechatronik und Hauswirtschaft: „Tolle Handwerksberufe, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten“, findet Geschäftsführer Hanle.

Praktiker-Ausbildungen mit verkürztem Theorieteil

Das Besondere an den „Fachpraktiker“-Ausbildungen (früher „Fachwerker“): Sie sind zwar auch staatlich anerkannt, der Theorie-Anteil jedoch ist reduziert. Einige Ausbildungen, etwa für Näherinnen, sind von zwei auf drei Jahre verlängert. Manche Berufe hat das Berufsbildungswerk entsprechend den Anforderungen des Arbeitsmarkts mitentwickelt, wie etwa den Recyclingfachwerker oder ganz neu den Fachinformatiker für Systemintegration. Im Gästehaus Insel (seit 2002) und dem Secondhand-Laden Zeppelino (seit 2011) betreibt das BBW eigene Ausbildungsbetriebe.

Positive Entwicklungen bei vielen der 220 Bewohnern

220 BBW-Schüler, die aus dem gesamten Bundesgebiet stammen, leben in den Wohnungen der Einrichtung. Bei vielen Bewohnern beobachten Pädagogen positive Entwicklungen, wenn sie alten Konflikten oder einem Zuhause am Rand der Verwahrlosung entkommen. Während zu Anfangszeiten die Förderung von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten klar im Vordergrund stand, sind die Hemmnisse heute tendenziell komplexer: Lernbehinderung, Epilepsie, das früher kaum bekannte ADHS und die immer häufigeren psychischen Probleme überlagern sich oft.