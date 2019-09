40. Winterbacher Käsfest Schauübung: Feuerwehr simuliert Flugzeugabsturz

Jugendfeuerwehr packte eifrig mit an

Weiter ging’s mit reichlich Publikum am Feuerwehrhaus mit Bewirtung, Barbetrieb und Unterhaltung von der Band Sun’n’Fun. Bis spät in die Nacht war so für beste Stimmung gesorgt. Zum sonntäglichen Frühschoppen gab’s Musik der Winterbacher Bläsereien und der Jugendkapelle des Musikvereins, abends spielte die Trachtenkapelle noch einmal auf.

Die Kinder konnten sich bei der Spielstraße der Jugendfeuerwehr austoben. Außerdem gab es Bastelbögen, eine Hüpfburg und Rundfahrten im Feuerwehrauto. Die Jugendfeuerwehr packte beim Abräumen der Tische eifrig mit an. „Es ist toll, dass jedes Jahr so ein großer Aufwand betrieben wird, bei der die komplette Wehr zusammenkommt“ meinte der 13-jährige Peter Nübel, der seit drei Jahren bei der Jugendfeuerwehr aktiv ist. Er darf zwar noch nicht selber bei Löscheinsätzen dabei sein, aber der Nachwuchs lernt bereits, Löschangriffe aufzubauen. „Derzeit herrscht Aufnahmestopp bei der Jugendfeuerwehr“, erklärte Kommandant Uwe Hetzinger, da die Kapazitäten voll ausgeschöpft seien. Generell ist er zufrieden mit den aktuellen Mitgliederzahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Mehr Zuschauer als sonst

Die historische Schauübung, die am Sonntagnachmittag stattfinden sollte, musste ausfallen, da die alte Feuerspritze aus Manolzweiler nicht mehr funktionstüchtig war. Das tat der Stimmung auf dem Fest aber keinen Abbruch. Hetzinger erklärte sich sehr zufrieden mit dem 40-jährigen Jubiläum: „Das Käsfest war wie immer gut besucht und bei unserer Jubiläumsschauübung haben wir mehr Zuschauer als sonst gehabt.“