4.00 Uhr - Gebrüder Brecht Obst- und Gemüsegroßhandel

Dass Obst und Gemüse gesund sind, darüber herrscht Konsens. Weniger bekannt dürfte sein, wie viele Hebel in Gang gesetzt werden müssen, damit die Vitaminlieferanten unsere Kochtöpfe, Woks und Pfannen erreichen. Mitten in der Nacht stehen die Brüder Chris und Mike Brecht auf, damit es uns an nichts fehlt. Ihr Obst und Gemüse in bunter Vielfalt landet in Supermärkten, in der Gastronomie, bei Cateringbetrieben und auf dem Wochenmarkt. Um vier Uhr morgens geht es im Lkw-Konvoi auf den Großmarkt, um frische Ware einzukaufen, die zuverlässig beim Kunden ankommt. „Er kann sich darauf verlassen, dass die Bestellung pünktlich in seinem Kühlhaus steht, wir liefern sie ihm direkt dorthin.“ Davor hat Mike Brecht bereits zwei Stunden Büroarbeit hinter sich, Neubestellungen und Nachbestellungen, die am Abend eingingen, bearbeitet.

Schon der Großvater fungierte als „Sammelstelle“ für Landwirte in den Berglen und brachte deren Gemüse im Ostalbkreis an die Frau und den Mann, erzählt Mike Brecht. Die Enkel haben den Firmensitz von Buhlbronn nach Urbach verlegt und im neuen Industriegebiet eine Halle mit Kühlhaus gebaut. Nachts und frühmorgens geht es hier zu wie in einem Speditionsunternehmen: Lkw fahren ab, Transporter laden ab, ein Kommen und Gehen, Gabelstapler transportieren Kisten. Mike Brecht fährt direkt von Stuttgart zu seinen auswärtigen Kunden bis in die Pfalz. Denn überall wird die Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt.

Tagsüber, wenn die nächtliche Logistik ruht, kann jedermann wie auf dem Wochenmarkt einkaufen, vom großen Gebinde bis zur einzelnen Karotte und bis zum Kilo Kartoffeln. Nichts zu sehen von den fleißigen Heinzelmännchen, die über Nacht für volle Regale gesorgt haben. Rund 40 Prozent der Ware beziehen Chris und Mike Brecht von regionalen Erzeugern. Sie halten den Finger darauf, dass bei Qualität und Zuverlässigkeit keine Abstriche gemacht werden. Die Wertschätzung für Lebensmittel und Essen spornt sie an. „Was bei uns steht und unser Haus verlässt, essen wir selbst.“