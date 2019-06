45. Waiblinger Altstadtfest BMX-Akrobatik eröffnet das Party-Wochenende

Hohe Feiertage muss man feiern, und zu denen gehören in Waiblingen zweifellos die Tage des letzten Juni-Wochenendes. Noch dazu läuft bekanntlich die Remstal-Gartenschau. Als Wohltat empfindet Oberbürgermeister Andreas Hesky die vielen positiven Rückmeldungen, die er dazu aus der Bevölkerung erhalte: „Solche Worte empfinde ich wie Weihnachten, Ostern und Altstadtfest an einem Tag.“ Zumal das Loben nicht gerade zu den ausgeprägten Grundeigenschaften der Schwaben gehöre.

Der Superstar der Remstal-Gartenschau, das ist zumindest aus Sicht der Kinder das Maskottchen Remsi. Kinderchöre aus Hegnach, Neustadt und Waiblingen haben ein Remsi-Musical einstudiert, von dem die Besucher der Eröffnung am Stand des Städtischen Orchesters Ausschnitte zu sehen bekamen. Die ganze Show gibt’s zu sehen am Sonntag, 7. Juli, um 11.30 Uhr in der Hartwaldhalle in Hegnach. Nur so viel sei verraten: Ein Spinnennetz wurde eigens dafür geknüpft. Thekla lässt grüßen.

Massenwanderung vom Bahnhof zur Innenstadt

Die Kunststücke des BMX-Fahrers aus Stuttgart sollten eine Kostprobe dessen sein, was seine Sportsfreunde an der neuen „Bowl“ beim Hallenbad so veranstalten. Die funkelnagelneue Bahn ist schon jetzt international bekannt, denn vor wenigen Wochen fand dort ein Wettbewerb des „Vans BMX Pro Cup“ statt – der einzige in Europa. Waiblingen wurde da in einem Atemzug genannt mit Mexico City und Sydney.