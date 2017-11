5.00 Uhr - Di Carlo Parkett- und Fußbodentechnik Fußböden, Ferraris und feines Holz

„Vor 25 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war zeitgleich in der Klebstoffindustrie tätig, brachte also alles Fachwissen mit, um mich in der Branche niederzulassen“, sagt der Inhaber. Alleine in einer kleinen Werkstatt begonnen, bietet Vincenzo Di Carlo seinen Kunden heute ein großzügiges Ausstellungsstudio auf knapp 300 Quadratmetern mit einem Team aus zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Wir verlegen unsere Fußböden ausschließlich mit eigenen, gelernten Parkettlegern.“ Wer die Ausstellungsräume in Urbach betritt, findet sich in einer eigenen Welt wieder: Mehr als 250 Parkettmuster des österreichischen Herstellers Weitzer Parkett präsentiert Di Carlo vor Ort – zum Schauen, Fühlen, Tasten. Das Besondere an diesem Boden? „Die Firma Weitzer stellt pflegefreie Parkettdielen her. Das bedeutet, kein Ölen, Wachsen oder Lackieren mehr – ein Traum für jeden Holzbodenfan.“ Wie das funktioniert? Die Parkettdielen werden im Nanoverfahren hergestellt, in dem der Lack siebenfach aufgetragen wird. Geölte Parkettböden erhalten ebenfalls eine dreifache, mit UV gehärtete Schicht.

Neben dem Klassiker „Holzboden“ sind Designböden wie Vinyl oder der Natur-Designbelag „Uno Natural“ gerade im Trend – Letzterer komplett PVC-frei, ohne Chlor, Weichmacher oder Lösungsmittel und gewonnen aus natürlichen Rohstoffen. Nach seinem Lieblingsholz gefragt, muss Vincenzo Di Carlo nicht lange überlegen: „Eiche-Landhausdielen, dieser schöne, warme Honigton ist einfach unvergleichlich.“ So kommt er sonst nur bei einer Sache ins Schwärmen: Ferraris. „Als Italiener muss man einfach Ferrari-Fan sein. Als fünfjähriger Bub schenkte mir mein Vater ein Modellauto – das war der Beginn meiner Sammelleidenschaft.“ Und die teilt er mit seinen Kunden – denn wer das Geschäft betritt, findet sich inmitten eines Ferrari-Museums mit Modellautos, Originalteilen der großen Rennwagen und Rennanzügen der Formel-1-Fahrer.

So kann (nicht nur) für Ferrari-Fans und Interessierte der Parkettkauf durchaus zum Erlebnis werden – und vor allem zum stressfreien, denn die Öffnungszeiten von Di Carlo Parkett- und Fußbodentechnik tragen zum entspannten Einkaufen bei: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.