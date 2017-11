5 Uhr - Rewe Rizzi Die Gelassenheit hat er gepachtet

Mit dem Frühaufstehen tut sich Francesco Rizzi leicht. „Wenn alles noch ruhig ist, kann ich konzentriert die Büroarbeit erledigen“, sagt er mit viel Begeisterung im Blick und in der Stimme. Fahren dann die ersten Lkw an die Laderampe, hat der Kaufmann die Augen überall, koordiniert und packt mit an. „Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse kommen täglich frisch, aber sie wandern natürlich nicht von selbst in die Regale“, leitet er scherzhaft über zu seinem Arbeitsalltag. Während der Großteil der Kunden, also wir, noch im Tiefschlaf liegen, sorgen er und sein Team für volle Regale in den zwei von ihm geleiteten Rewe-Märkten.

Kaufmann Francesco Rizzi liebt, was er tut: Die Arbeit mit Menschen, auch wenn’s schwierig wird. Stress ist ein Fremdwort, denn er hat ein Rezept dagegen: „Ich nehme jede Situation gelassen.“ Ihm glaubt man das aufs Wort. Als Vorgesetzter agiert er umsichtig und hilft beim Einräumen, wenn Not am Mann ist, sitzt an der Kasse und ist sich auch für das Zusammenpressen der Kartonagen nicht zu schade: „Ich steige in die Mülltonne rein, um das Volumen mit den Füßen zu verkleinern.“ Ein Markt sei nur erfolgreich, wenn alle an einem Strang ziehen: „Wie soll ich meinen Mitarbeitern etwas beibringen, wenn ich es selbst nicht kann und tue?“, erklärt er sein Prinzip.

Im Umgang mit Kunden achtet er auf Respekt und pflegt zu vielen einen persönlichen Kontakt. Und das in zwei Märkten, die kaum unterschiedlicher sein könnten. „Die Sortimente sind wie Tag und Nacht“, verrät er eine Beobachtung, die kaum ein Kunde je erfährt. Denn nur Rizzi wertet die Wochenbestellungen und die Nachfrage nach den Angeboten aus. Wein laufe in Nellmersbach besser. Am Adlerplatz hingegen gehen alkoholfreie Mixgetränke gut, dort sei auch der Anteil an Kühlschränken höher. Chips und Süßigkeiten fänden insbesondere zur Mittagszeit reißenden Absatz – den vielen umliegenden Schulen sei Dank. „Manchmal geht es hier zu wie am Schülerkiosk“, meint er lachend. Francesco Rizzi plant sein Kassenpersonal zu Stoßzeiten entsprechend, damit die Kunden nicht lange warten müssen. Sein Servicegedanke beginnt aber lange vor der Kasse: Die 57 Mitarbeiter sind aufmerksam, kümmern sich um die Kundschaft, nehmen Vorbestellungen entgegen. Bewohner der Paulinenpflege gehören zum Alltag in der Stadt. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Blinde durch den Markt begleiten und die gewünschten Produkte für sie heraussuchen“, sagt Rizzi. „Viele ältere Menschen tun sich schwer, das Mindesthaltbarkeitsdatum zu entziffern oder sie erkennen die neuen Verpackungen der Hersteller nicht.“ Nach Hilfe und Beratung müssen sie in den Rewe-Märkten nicht lange fragen.

An manchen Tagen schüttelt auch Rizzi, der die Gelassenheit gepachtet hat, den Kopf. „Der Klassiker: Jemand lässt was fallen und sagt es nicht.“ Er wünscht sich, dass der Kunde es wenigstens meldet, wenn ein Glas Honig auf dem Boden ausläuft oder Scherben herumliegen. „Es kann jedem passieren, es muss niemand dafür bezahlen“, sagt er. Mindestens einmal am Tag erlebe er es, dass Kunden während des Einkaufs feststellen, dass sie ein Produkt doch nicht kaufen möchten. Statt es an der Kasse abzugeben oder zurückzubringen, stellen sie es irgendwo ab – bevorzugt in der Tiefkühltruhe, manchmal mache er auch hinter der Ware im Regal erstaunliche Entdeckungen. Rizzi muss darum seine Augen überall gleichzeitig haben. „Aber das ist wohl überall gleich, in allen Märkten“, behält er auch beim Erzählen von Unangenehmem seinen gelassenen, versöhnlichen Tonfall. Auch wenn er schon seit 5 Uhr morgens auf den Beinen ist.