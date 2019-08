500 000 Euro Schaden Über 200 Kräfte bei Großbrand in Sindelfingen im Einsatz

Sindelfingen. Über 200 Kräfte waren in der Nacht zum Donnerstag (15.08.) bei einem Großbrand in Sindelfingen-Darmsheim im Einsatz. Bei dem Feuer entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von einer halben Million Euro. Personen kamen nicht zu Schaden, die Brandursache ist noch völlig unklar. Der Einsatz dauert auch am Donnerstagmorgen noch an.