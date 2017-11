6.00 Uhr - Agip-Station Idler „Wenn das Herz dabei ist, dann läuft es“

Bereits zwei Stunden früher, um 4 Uhr morgens, stehen die ersten Mitarbeiterinnen in der Station und backen Brötchen, Croissants & Co. Wenn der erste Kunde die Station betritt, gibt es dazu immer ein Lächeln – eine freundliche Atmosphäre und das Miteinander sind für Grit Idler und ihr Team aus fünf Mitarbeitern und Aushilfen das A und O. „Ein gutes Arbeitsklima in unserer Branche ist unbezahlbar. Die Station lebt vom Miteinander – zwischen den Angestellten, Azubis und Kunden.“ Vor zwei Jahren hat sie die Station in Schorndorf übernommen, kennt die Tankstellenwelt bereits seit 18 Jahren und weiß, wovon sie spricht. Im letzten Jahr folgte der große Umbau der Station – einmal kompletter Kahlschlag und ein neues Shop-Konzept mit einem großen Bistrobereich, moderner Einrichtung und neuen Sanitäranlagen. „Auf 85 Quadratmetern sind wir ein kleiner Laden mit angeschlossenen Zapfsäulen, sage ich immer.“ Bereits vor vier Jahren übernahm Grit Idler die Agip-Filiale in Plüderhausen, und mit ihrer Erfahrung und ihren Überzeugungen führt sie nun auch die Station in Schorndorf. „Wenn in unserem Team etwas nicht passt, wirkt sich das sofort auf das gesamte Klima in der Station aus. Deshalb ist es mir enorm wichtig, dass bei uns ein offener Austausch herrscht und jeder sich einbringen kann.“ Das Thema Ausbildung hat bei ihr einen besonderen Stellenwert: Junge Menschen in die Berufswelt zu bringen, ihre Stärken zu erkennen und sie zu fördern, das liegt Grit Idler besonders am Herzen. „Es ist manchmal harte Arbeit, aber zu sehen, wie die jungen Menschen aufblühen, wenn sie gefunden haben, was sie gut können und gerne machen – dann ist es einfach ein tolles Arbeiten und gibt eine Menge Auftrieb im Team.“ Derzeit bildet sie einen Azubi im dritten Lehrjahr, einen im zweiten sowie zwei im ersten Lehrjahr zur Kauffrau oder zum Kaufmann im Einzelhandel aus. Dabei lernen die Auszubildenden sämtliche Facetten des kaufmännischen Berufs kennen und sind im Anschluss vollwertige Kaufleute. „Danach kann sich jeder entsprechend seinen Stärken und Interessen weiterentwickeln – unabhängig von Herkunft oder Schulabschluss. Nur mit dem Herzen muss man dabei sein.“

Agip-Station Idler Schorndorf Welzheimer Straße 22

73614 Schorndorf

Telefon: 07181/82667 www.facebook.com/agipschorndorf