6MonateNixPassiert Twitter-Protest gegen das Nichtstun

Die Tweets prangern vor allem an, dass die Regierungsparteien sich seit Beginn der Streiks kaum um die Belange der streikenden Schüler gekümmert haben. Statt dessen gäbe es nur Aussitzen und Abwarten und herablassende Worte von Politikern. Insbesondere die CDU und ihre oft eher unbeholfene Art in den sozialen Netzwerken wird dabei zur Zielscheibe.

Die Klimastreiks wurden am 20. August 2018 von Greta Thurnberg initiert. Die schwedische Schülern entschied damals, nicht mehr in die Schule zu gehen bis zu den schwedischen Wahlen am 9. September und bis ihre Forderungen für eine verbesserte Klimapolitik erfüllt seien. Die Fridays for Future-Bewegung in Deutschland veröffentlichte am 8.April 2019 einen Forderungskatalog mit Kurz- und Langzeitzielen. Diese Forderungen wurden laut Fridays for Future zusammen mit Wissenschaftlern entwickelt, darunter die HTW Berlin und das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Darunter werden u.a. folgende Ziele aufgelistet: