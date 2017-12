Taxi Weinstadt Der Nikolaus fährt im Navi-Fach mit

Anke Feth ist seit 1988 mit ihrem Taxiunternehmen „Taxi Weinstadt und Remshalden“ das ganze Jahr über unterwegs für pünktliches Ankommen, Heiligabend bildet da keine Ausnahme. Sie selbst sei an diesem Tag schon mehrere Male zur Tür hereingestürzt, als ihre Familie schon beim Essen am Tisch saß. Die Verwandtschaft verzeiht ihr aber die kleinen Unpünktlichkeiten - „Hauptsache, die Oma sitzt mit am Tisch“, sagt Anke Feth, die im Oktober zum zweiten Mal Oma wurde. Für die kleine Lenna und ihre dreijährige Enkelin Emma wird Weihnachten trotz Taxifahrten zelebriert. Dazu gehört auch ein schöner Weihnachtsbaum. Den spendiert der Opa. Geschmückt wird er von Anke Feth und ihren Töchtern Natalie und Nicole mit goldenem und silbernem Weihnachtsschmuck, Strohsternen und roten Schleifen am Abend vor Heiligabend. Nachmittags besucht ihre Familie die Christmette, während Anke Feth Familienangehörige vom Bahnhof abholt und viele Geschichten hört. „Was es bei anderen zu essen gibt, wie andere feiern, ist spannend“, sagt sie. Auch den Pfarrer hat sie schon in die Kirche und nach dem Gottesdienst wieder nach Hause gefahren.

Häufig trägt sie die Tasche mit den Geschenken bis zur Haustür, sieht durch die Fensterscheibe manch geschmückten und hell erleuchteten Weihnachtsbaum. Oder durch ein gekipptes Küchenfenster dringt ein feiner Essensduft. Wehmütig wird es der Taxifahrerin dabei nicht. Gerührt sind indes viele ihrer Fahrgäste, für die es schwer vorstellbar ist, an Heiligabend zu arbeiten. Fast jedes Jahr schenken ihr Stammgäste Plätzchenteller und Schoko-Weihnachtsmänner, als wollten sie die Taxifahrerin trösten. „Sie sind dann meist ganz perplex, wenn sie hören, dass ich meine Fahrten genießen kann wie sie das Plätzchenbacken.“ Geregelte Arbeitszeiten kennt Anke Feth auch während des Jahres nicht. Und sie vermisst sie auch nicht. „Es würde mir schwerfallen, den ganzen Tag im Büro an einem Ort zu sitzen, lieber fahre ich Menschen zum Einkaufen oder zu ihren Familien“, weist sie auf ihre „routinierte“ Einstellung zu Weihnachten hin. Was aber nicht heiße, dass sie unchristlich ist. „Ich pflege meinen Glauben nicht verkrampft, sondern wenn es passt, an Weihnachten dadurch, dass ich eine Insel schaffe für die Familie.“

Schon den Vormittag erlebt Anke Feth entspannt. Während die Last-minute-Geschenkshopper mit zerknirschtem Gesichtsausdruck in die Läden stürmen, in den Städten ein letztes Mal vor den Feiertagen die Parkplätze knapp werden und die Regale gestürmt werden, als gäbe es zum letzten Mal für alle Zeiten Lebensmittel einzukaufen, verbringt Anke Feth vergleichsweise entspannte Stunden in ihrem Taxi. „Ab und zu steigt einer ein und lässt sich zum Supermarkt fahren oder zum Bahnhof, unterwegs zur Familienfeier“, berichtet sie. Abends genießt Anke Feth die Ruhe auf den Straßen, die friedvolle Atmosphäre an diesem Abend: „Es ist unglaublich schön, in dieser Nacht zu fahren, jeder ist friedlich eingestellt“, sagt sie. Aus Taxifahrersicht ist es beinahe ein „Geschenk“, zu arbeiten: kein Stau, kein Zuckeln durch dichten Berufsverkehr. In ihrem Auto läuft das Radio, keine Weihnachtsmusik - wie an allen anderen Tagen des Jahres. Ein stummer Passagier fährt nur während der Weihnachtszeit mit: Ein Schokoladen-Nikolaus, den ihr Kinder der Förderschule geschenkt haben, passt genau ins Navi-Fach. Die heilige Nacht unterteilt die Taxifahrerin „grob in drei Phasen“: Nachmittags steigen Menschen ein, die zu ihren Familien wollen und sie „friedvoll bemitleiden“. Viele rufen Tage vor Heiligabend an, um ihr Taxi für den Zeitraum vorzubestellen. Ab 22 Uhr öffnen die Kneipen, dann zieht es viele Jugendliche und Alleinstehende auf die Straße, die nach dem Festtagsbraten ein paar Kalorien oder Teile ihres Weihnachtsgelds loswerden wollen.

Seit 20 Jahren fährt sie an Heiligabend Taxi. In manchem Jahr, wenn wenig los ist, werden so aus den drei vereinbarten Stunden mit ausgeknipsptem Handy sogar mehr. Jede unvorhergesehene Minute und manches Viertelstündchen verbringt sie zwischen den Fahrten im Kreise ihrer Liebsten. Auch lange nach dem Rostbratwurst-Mahl.

Heidrun Gehrke