Die besinnliche Pause Zu Weihnachten ist für die gesamte Familie „Tag der offenen Tür“

Wir besuchen das Haus, in dem wir pubertierten. Da steht noch die alte Küchenmaschine, die unter lautem Gurren Spritzgebackenes ausscheiden konnte. In dieser Küche entstand auch der weltbeste Quarkstollen, in dem selbstverständlich solcher Unsinn wie gammeliges Marzipan oder gaumenverletzende Mandelsplitter nichts verloren haben. Ich selbst spreche im Geburtshaus plötzlich wieder Schwäbisch!

Das Spritzgebackene katapultiert mich zurück in die Zeit, als ich ein behütetes Weltbild und zwei Sprachfehler hatte. Ich verschob den Unterkiefer leicht nach rechts, wenn ich den Zischlaut „sch“ machen sollte. Ausgerechnet der Zischlaut, der im Schwäbischen so oft vorkommt! Sch... Außerdem war ich einer der führenden Lispler in unserem Dorf. Meine Mutter schleppte mich deshalb zu einem phlegmatischen Logopäden, der sich hauptamtlich zischelnde und stotternde Halbwüchsige anhörte. Ich soll nach meinem ersten Besuch dort zu meiner Mutter gesagt haben: „Da gehmer fei nimmer hin, Mama. Der Feggl kann mir nikf mehr beibringen!“

Viele Jugenderinnerungen, die zur Weihnachtszeit heraufdrängen, sind leicht wehmütig. Zur Anbahnung von Geschlechtsverkehr musste man sich damals eigentlich Led Zeppelin auf der Lagerfeuergitarre draufschaffen, aber mein „Ftairway tu Hävn“ klang einfach nicht so überzeugend.

Ich hatte mein Artikulationsmanko erkannt und als Alternative eine ganze Weile lang mit zwei befreundeten Mädchen Orgelunterricht genommen. Nicht Kirchenorgel, sondern eine elektronische mit 13-Stummel-Pedal. Das war ein braunes Musikmöbel in der Größe eines Gartenschuppens, dessen Klang selbst Franz Lambert hätte zur Axt greifen lassen. Noch heute spiele ich an Heiligabend gefürchtete Interpretationen bekannter Weihnachtslieder aus einem goldenen Notenalbum mit Eselsohren.

Damals sah ich keinen Weg, mit den Mädchen so zu orgeln, wie ich es gern gewollt hätte. Natürlich handelt es sich dafür auch um das falsche Instrument. Man schleppt sich einen Bruch mit der Heimorgel zum Lagerfeuer. Und ob sie dort mit meinem „Süßer die Glocken nie klingen“ in Stimmung gekommen wären, ist eh noch mal die Frage. Mein Musikrepertoire flasht das Publikum halt nur einmal im Jahr. Da aber alle und die ganze Nacht.

Zu Weihnachten ist für die gesamte Familie „Tag der offenen Tür“. Allerdings wurde an meinem Elternhaus einmal eine neue Eingangstür montiert, die einen so raffinierten, brandneuen Schließmechanismus hatte, dass sie es selbst anschließend nicht mehr hineinschafften.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ bedeutete in diesem Fall: Holt den Schlüsseldienst! Diese Profi-Knacker mit ihren beeindruckend kurzen Öffnungszeiten sind vermutlich reformierte Einbrecher, die alles auffummeln können. Sie berechnen biblisch lange Anfahrtszeiten und sind dadurch empfindlich teuer, aber man bezahlt es still, weil der Schlüsseldienstler sonst im Weggehen die Tür wieder zudrückt. Vom Quarkstollen kriegte er jedenfalls nix für den Rückweg.

Zurück im geöffneten Elternhaus begegnet man zwangsläufig seinen alten Fotos aus Teenager-Tagen. Ich hatte wohl damals zu spät angefangen, mich zu rasieren, und trug einen Oberlippenflaum. Das war kein richtiger Bart, mehr eine Frisur. Weich und licht. Zu wenig zum Kämmen und zu viel zum Übersehen. Die Härchen wogten so zart im Wind wie ein Haferfeld. Ich glaube, das Foto wird heute in Käsereien eingesetzt, um den Gerinnungsprozess der Milch zu beschleunigen. Aber an Weihnachten bin ich gezwungen, es kurz noch mal anzuschauen und einen Moment lang an vergangene Zeiten zu denken. Und zu erkennen, wie viel Zeit vergangen ist. Ts, der Batman konnte früher kein „sch“ aussprechen ...

Heute wünscht er allen: Chöne Weihnachten! Und ein frohef neuef Jahr!