Rezept Deutsches Haus Rosa gebratene Entenbrust auf winterlichem Gemüse mit Rösti

Rosa gebratene Entenbrust auf winterlichem Gemüse mit Rösti

Rezept für 4 Personen

Entenbrust

4 Stück Entenbrust

3 EL Öl

2 Zweige Thymian

6 EL Honig

3 EL Sojasoße

Salz und Pfeffer

Entenbrüste auf der Hautseite langsam kross in Öl anbraten, wenden und ebenfalls kurz anbraten. Honig, Sojasoße, Salz und Pfeffer verrühren. Entenbrüste aus der Pfanne nehmen und in eine feuerfeste Form legen, Thymian dazugeben. Enten mit dem Lack auf der Hautseite einpinseln. Bei 160 Grad ca. 15 Min. im Ofen fertig braten. Anschließend in Folie verpacken und 5 Min. ruhen lassen.