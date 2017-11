7.00 Uhr - Optik Neuwirth Brillengläser mit 1/100-Präzision

„Ich möchte allen Menschen helfen, für ihre individuelle Situation eine optimale Lösung zu finden“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Neuwirth, die das Optikergeschäft im Jahr 1996 in Remshalden-Grunbach gründete. Von Anfang an stand eine vertrauensvolle und ehrliche Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden für sie und ihr Team an erster Stelle. „In unserem Beruf geht die Partnerschaft weit über den Kauf hinaus. Neben Beratung und Anpassung für Brillen und Kontaktlinsen bieten wir zudem auch Brillen für besondere Anforderungen: Im beruflichen Bereich zählen dazu Modelle für Computerarbeit oder Handwerkertätigkeiten, für den Freizeitgebrauch sind es Brillen zum Radfahren, Schwimmen oder für die heimische Werkstatt.“

Die technische Entwicklung im Bereich der Brillengläser ist stetig im Fortschritt. Durch regelmäßige Weiterbildungen und ständige Investitionen in neuartige Messtechnik geht das Team von Optik Neuwirth diese Entwicklungsschritte mit. „Unsere Kunden können darauf vertrauen, Produkte auf dem neuesten Stand der Technik bei uns zu erhalten“, sagt die Optikermeisterin. Dafür greifen die Optik-Neuwirth-Sehanalyse und das Zeiss-Screening-Konzept ineinander und beinhalten alle wichtigen Aspekte des Sehens. Neben der Kontrolle der Sehwerte bietet Optik Neuwirth folgende Messungen an: - i.Profiler: direkte Vermessung der Augen mit Hilfe der Zeiss-Wellenfront-Technologie

-FDT-Gesichtsfeld: neuartiger Test zur Kontrolle des Gesichtsfeldes

-Visuscout: Fotografie der Netzhaut

-Mikroskopkamera: Analyse des Tränenfilms und Betrachtung von Hornhaut und Augenlinse.

Markengläser für individuelle Seh-Lösungen

Optik Neuwirth arbeitet mit Zeiss-Markenbrillengläsern, die mit einer Genauigkeit von 1/100 dpt (ein hundertstel Dioptrie) hergestellt werden. „Damit können wir 25-mal exakter als bisher auf die Brillenglaswerte unserer Kunden eingehen.“ Auch individuelle Terminvereinbarungen sind bei Optik Neuwirth möglich – so kann das Team noch flexibler auf die Wünsche seiner Kunden und die Anforderungen an die neue Sehhilfe eingehen. „Beim Friseur oder in der Autowerkstatt machen Sie ja auch Termine, warum also nicht beim Optiker.“