7 Uhr - Sauberland Fleckentferner mit Herz am rechten Fleck

Für Fabio Alfano, den hier alle in Anspielung auf seine italienischen Wurzeln „Mister Buongiorno“ nennen, ist ein guter italienischer Espresso am Morgen natürlich unverzichtbar. Doch noch vor dem Betätigen der Kaffeemaschine wirft er im Keller die wichtigste Maschine für seine Arbeit an: den Dampfkessel. Er produziert 260 Kilogramm Dampf pro Stunde und versorgt sämtliche Maschinen im Wäscherei- und Reinigungsbetrieb mit Energie. Im professionellen Wäscherei- und Reinigungsalltag mit Hochleistungs-Dampfbügeleisen sowie Industrie-Reinigungsmaschinen würde die Leistung mit einem rein elektrischen Strombetrieb wie bei der herkömmlichen Waschmaschine daheim nicht ausreichen. Mehrere hundert Teile gehen täglich durch die Hände von Fabio Alfano und seinen zehn Mitarbeitern. Im Schnitt dauert ein Waschgang eine Stunde. Anschließend wird die Kleidung je nach Kundenwunsch gebügelt. In 30 Sekunden ist ein Hemd faltenlos glatt dank einer Bügelpuppe, auf der das Hemd mit gleichmäßigem Luftdruck sanft glatt gezogen wird. Zu Bügeleisen und Bügelbrett greifen die Mitarbeiter bei anderen Kleidungsstücken wie Hosen und Sakkos.

Vor jeder Wäsche steht für ihn und seine Mitarbeiter eine gründliche Warenschau: „Wir sortieren, was in die Reinigung geht und was gewaschen wird.“ Reinigung oder Wäsche? Für den Laien besteht da zunächst kein Unterschied. Doch Fabio Alfano unterscheidet hier sehr genau: Aufträge für die chemische Trockenreinigung werden professionell vor Ort erledigt, mit hochwertigen umweltfreundlichen Reinigungssubstanzen. Kommt eine Heißmangel-Maschine zum Einsatz für Aufträge aus dem Gastronomie- und Hotelgewerbe sowie bei der Leder- und Teppichreinigung, arbeitet Alfano mit spezialisierten Partnerbetrieben zusammen. Viel Logistik und Organisation ist nötig, um die Wäsche termingerecht an den rund 100 Annahmestellen an- und auszuliefern und um im Reinigungsgeschäft in Winnenden die Wäsche pünktlich an den Kunden ausgeben zu können. „Die Menschen nutzen gerne unsere Dienstleistung, der Bedarf nach dem Wäsche- und Bügelservice steigt immer mehr“, zieht Alfano eine Bilanz nach zwölf Jahren. Er legt Wert auf eine persönliche Betreuung, er und sein Team arbeiten mit Herzblut.

Zu ihm würde darum auch der Spitzname „Mister Picobello“ passen: „Ich arbeite gern, Flecken sind eine Herausforderung für mich“, sagt er. Als Inhaber einer zertifizierten Reinigungsfirma kennt er sich mit sämtlichen Stoffen und Fasern aus, behandelt Leinen anders als Seide, verwendet spezifische Reinigungsmittel. „Wenn man weiß, welches Mittel für welchen Fleck das richtige ist, behält das Kleidungsstück nach der Fleckentfernung seine Form und Farbe.“ Mit Geschichten über Flecken könnte er ein Buch füllen: Kaugummi, Rotwein, Wachs. „Einmal kam eine Frau mit einer gefrorenen Jeans, die dachte, ihr Kaugummifleck gehe damit raus“, erzählt er lachend. Die meisten Hausmittel helfen nicht, wenn sie nicht korrekt angewendet werden. „Eine chemische Reinigung mit speziellen Lösemitteln ist effektiver und schont das Gewebe“, empfiehlt er, mit Problemflecken besser gleich den Fachbetrieb aufzusuchen. Das gilt natürlich auch für Kaffeeflecken.