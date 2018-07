Todesfall in Kernen Obduktion: Gewalteinwirkung als Todesursache

Der als dringend tatverdächtig eingestufte 70-jährige Ehemann habe sich bislang nicht zum Tod seiner Frau geäußert. Er war am Sonntag in ein Haftkrankenhaus gebracht worden. Eine Nachbarin hatte am Samstag die Polizei verständigt und erklärt, sie mache sich Sorgen über die Frau. Polizisten fanden die Leiche der 69-Jährigen bei einer Überprüfung der Wohnung. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Polizeipräsidium Aalen geführt.