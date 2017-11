8.00 Uhr - Peter Hahn GmbH Mit Lamahaar in die internationale Modewelt

Voll in den morgendlichen Betrieb eingebunden ist auch der Nachwuchs bei Peter Hahn, aktuell bestehend aus vier Auszubildenden und einem DH-Student: Auf dem Weg zur Fachkraft für Lagerlogistik sowie zum Bachelor mit dem Schwerpunkt Logistikmanagement lernen sie alle Logistikprozesse kennen.

Auch im Kundenservice herrscht um 8 Uhr bereits reger Betrieb: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Kundinnen täglich 24 Stunden zur Verfügung – per Telefon, E-Mail oder Post.

Fair Trade, Fair Play und zufriedene Kunden

Seit mehr als 50 Jahren ist Peter Hahn erfolgreicher Modeversender im gehobenen Qualitäts- und Preissegment: 1964 in Winterbach gegründet, konnte Peter Hahn mit Lamahaarprodukten eine Marktlücke besetzen – die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Der Standort Winterbach ist auch heute noch das Stammhaus der Firma, in dem 840 der insgesamt 1000 Mitarbeiter sowie die Geschäftsführung, bestehend aus Stefan Kober und Dr. Daniel Gutting, sitzen. Von Winterbach aus bedient Peter Hahn heute – nicht zuletzt aufgrund des digitalen Umbruchs – Kundinnen in zehn europäischen Ländern über die Kanäle Katalog und Onlineshop, und natürlich über die 19 Peter-Hahn-Modehäuser in Deutschland und der Schweiz. Heute hat das Modeunternehmen die Nische „Lamahaar“ längst verlassen und sich auf moderne Mode für Frauen spezialisiert: „Wir machen vorrangig Mode für die anspruchsvolle Frau im Alter ab 45 Jahren, die ihren Stil gefunden hat und Wert auf hochwertige Materialien und Qualität legt. Mit über 250 Marken – darunter Bogner, Brax, Fadenmeister Berlin oder Lacoste – bieten wir ein so großes Sortiment an, dass jede Kundin bei uns die Mode zu ihrem Stil findet“, erklärt Stefan Kober. Doch zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören nicht nur zufriedene Kunden, genauso wichtig sind Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit kommen und hinter ihrem Unternehmen stehen. „Uns ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter sich eigenverantwortlich einbringt, persönlich wächst und damit ganz individuell zum Erfolg unseres Unternehmens beiträgt“, sagt Daniel Gutting. „Wir integrieren unsere Mitarbeiter frühzeitig in alle Entscheidungsprozesse und kommunizieren offen und transparent. Wir schaffen nicht einfach nur Jobs, sondern kreieren spannende Aufgaben mit Perspektive und einem hohen Maß an Gestaltungsfreiraum. Dabei liegt uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie genauso am Herzen wie die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter.“ Nicht zuletzt gibt es einen dritten wichtigen Partner in der Geschäftswelt: die Lieferanten. Fairer Handel zu fairen Bedingungen: Exklusiv für das Peter-Hahn-Label Inkadoro entstehen zur Weihnachtszeit Schal und Mütze aus wärmendem Grobstrick, die von Strickerinnen einer Fair-Trade-Strickwerkstatt in Peru gefertigt werden. Peter Hahn vergibt die Aufträge für Schal und Mütze der „Christmas Edition“ gezielt an diese Strickwerkstatt: Das Einkommen ermöglicht den Strickerinnen, ihre Kinder weiter auf die Schule zu schicken, und bewahrt die Kinder davor, zum Familieneinkommen beitragen zu müssen. Ein großes, erfolgreiches Unternehmen ist immer auf der Suche nach Nachwuchskräften – so bietet Peter Hahn für das nächste Jahr noch Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lagerlogistik.