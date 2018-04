80. Stuttgarter Frühlingsfest Sondereinsatz der Bundespolizei

Stuttgart. Am Wochenende startet das 80. Stuttgarter Frühlingsfest. Auch der VfB Stuttgart bestreitet am Samstag ein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Dementsprechend voll wird es im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr werden. Die Bundespolizei wird deshalb besonders an den Schwerpunktbahnhöfen Bad Cannstatt und am Hauptbahnhof die Präsenzstreifen erhöhen.