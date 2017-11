9.00 Uhr - Allianz Hauptvertretung Jürgen Fischer Die Bedürfnisse der Kunden kennen

Annette Leschik, Mitarbeiterin bei Jürgen Fischer seit 17 Jahren, ist bereits am Telefon, um den Wildschaden am Auto des Kunden aufzunehmen: Sie organisiert die Abholung des beschädigten Fahrzeugs, kümmert sich um ein Ersatzfahrzeug für den Besitzer und lässt das beschädigte Auto in eine Fachwerkstatt bringen. Währenddessen nimmt Anita Fischer, Ehefrau des Agenturinhabers, alle notwendigen Papiere von einem Kunden entgegen und macht sich auf den Weg, um dessen neues Fahrzeug bei der Zulassungsstelle anzumelden. Ein Service der Allianz-Agentur, der gerne genutzt wird. Währenddessen befindet sich Versicherungsfachwirt Jürgen Fischer in einem Beratungsgespräch mit Kunden zu einer potenziellen Lebensversicherung.

Vor genau 55 Jahren gründete der Vater von Jürgen Fischer, Max Fischer, das Versicherungsbüro in Schorndorf, in das der Inhaber im Jahr 1989 einstieg und es zur Jahrtausendwende schließlich von seinem Vater übernahm. Seit fast 35 Jahren ist er in der Versicherungsbranche tätig und kennt die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden. Als Vater von zwei Söhnen weiß er, was junge Menschen, die sich gerade in der Ausbildung, im Studium oder am Beginn ihrer beruflichen Karriere befinden, brauchen und welche Absicherungen notwendig sind.

Genauso aber weiß er in Lebenssituationen wie Krankheit, Pflegefall oder Berufsunfähigkeit zu beraten, kann sich in die Sorgen der Betroffenen und Angehörigen hineinversetzen. „Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, sind regelmäßige Weiterbildungen bei uns unerlässlich.“ Die Aufgabengebiete von Anita Fischer sind neben dem Kfz-Zulassungsservice vor allem Terminvereinbarungen und das Erstellen von Angeboten, während Annette Leschik die Büroleitung innehat und die Koordination der täglichen Aufgaben wie Vertrags- und Schadensabwicklungen übernimmt.

Ob Beratung bei den Kunden zu Hause oder vor Ort, ob Privat- oder Firmenkunden – das Ziel von Jürgen Fischer und seinem Team ist stets die bestmögliche Absicherung der individuellen Lebenssituation seiner Kundinnen und Kunden. Dafür kann er im Bedarfsfall auf ein Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen, etwa für komplexe Versicherungs- und Vorsorgefragen oder betriebliches Risikomanagement.