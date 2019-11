90 Verstöße pro Tag Blitzer am Hegnacher Ortsausgang bleibt umstritten

Fast 25 000 Verstöße in Fahrtrichtung Remseck registrierte der Blitzer von Januar bis Ende September dieses Jahres. Das sind mehr als im gesamten Jahr 2018 am Bundesstraßen-Teiler. Zwar schlägt der rote Blitz längst nicht mehr so häufig zu wie im Herbst 2016, doch noch immer kommen beim Rathaus angesichts der weiter hohen Zahl von Verstößen entsprechend viele Einlassungen gegen Bußgeldbescheide an, bestätigt der Fachbereich Bürgerdienste. Um einen Alleingang der Stadt handelt es sich bei Blitzer und Tempo 30 freilich nicht, zwingende Voraussetzung dafür war die Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart. Wegen der hohen Verkehrsdichte im Nordosten Stuttgarts suche sich ein Teil davon den Weg durch die Peripherie - unter anderem durch Hegnach. Als „nicht realisierbar“ seien von Stuttgart aus aber Waiblinger Bemühungen eingestuft wurden, die Anwohner durch eine andere Verkehrsführung zu schonen.

Ob alle Autofahrer jede Verkehrsregelung oder Tempo-Einschränkung auf Anhieb verstehen und akzeptieren, ist laut Oliver Conradt vom Fachbereich Bürgerdienste nicht entscheidend. Sie müssten sich dennoch daran halten. Tempo 30 verhängt die Stadt nicht nur in Wohngebieten mit reinem Zielverkehr und nicht nur an Unfallschwerpunkten, sondern auch in Ortskernen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen wie etwa in der Mitte von Hohenacker oder eben zum Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen. Genau das ist der Grund im Fall der Hegnacher Neckarstraße. Damit die Autofahrer nicht allzu leicht verleitet werden, aufs Gaspedal zu drücken, wurde die Neckarstraße im Lauf der vergangenen vier Jahre mit viel Aufwand umgebaut. Allein der dritte Bauabschnitt, der Ende September endete, dauerte sechs Wochen und kostete rund 550 000 Euro. Laut einer Verkehrszählung vom April fahren auf der Neckarstraße durchschnittlich 16 561 Fahrzeuge täglich. Davon waren 1690 Lkw.