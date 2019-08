„A Gschicht über d’Lieb“ Film von Waiblinger Regisseur in den Kinos angelaufen

Ein Dorf in Süddeutschland in den 50er Jahren. Gregor und Maria sind Geschwister und die Kinder des Bacherbauern. Gregor soll einmal den Hof übernehmen. Doch er hat einen anderen Traum: Er will an der künftig am Dorf vorbeiführenden Bundesstraße eine Tankstelle errichten. Dazu braucht er aber die finanzielle Hilfe des Vaters. Obwohl Maria zu vermitteln versucht, können die Männer ihren Streit lange nicht beilegen. Schließlich lenkt der Vater ein: Er ist bereit, seinen Sohn zu unterstützen, wenn Maria bald heiratet und so für eine ordentliche Fortführung des Familienhofs sorgt. Das Ultimatum stellt die Geschwister vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens …

Ein Plädoyer für das Recht, lieben zu dürfen, wen man will

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht: Was da in einem Dorf zwischen Feldern und Wäldern spielt, ist keine idyllische Heimatschmonzette, sondern ein ergreifender Film über die Liebe und ihre Facetten. Grenzüberschreitend, ja verstörend ist diese Liebesgeschichte zweier Geschwister, die der 46-jährige Peter Evers ins Kino bringt. Ausdrücklich habe er keine Schnulze oder eine der üblichen Coming-of-Age-Geschichten drehen wollen, sagt Evers, dessen Lieblingsthema auch in seinen anderen Filmen die Liebe ist. Lieben sei out, stattdessen werde der Partner konsumiert, sagt Evers, für den die Liebe ein Grundrecht jeder menschlichen Existenz ist, solange sie nicht mit Gewalt oder Abhängigkeit verbunden ist.