A8 bei Leonberg Mit Klavier & Co völlig überladen

Auf den Dachgepäckträger hatte der 46-Jährige unter anderem Reifen und Fahrräder gestapelt. Der am Heck angebrachte Fahrradträger wurde umfunktioniert. Auf diesem transportierte der Mann ein Klavier, auf dem oben auf noch ein Bürostuhl thronte. Der Mercedes wurde im weiteren Verlauf gewogen und eine Überladung von knapp 400 Kilogramm festgestellt. Darüber habe die Polizei festgestellt, dass sich die Reifen aufgrund der Überladung bereits stark erwärmt hatten. Außerdem war die Ladung nur mangelhaft gesichert. Ordnungswidrigkeiten also. Dem Mann wurde die Weiterfaht untersagt. Nachdem der 46-Jährige einen Anhänger organisiert hatte, lud er seine Fracht teilweise um. Anschließend wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 95 Euro bei ihm erhoben und der 46-Jährige, der aus Rumänien stammt, konnte seine Fahrt fortsetzen.