A81 bei Böblingen Stundenlange Sperrung nach Unfall

Böblingen.

Die A81 bei Böblingen musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Richtung Singen für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war ein 59-jähriger BMW-Fahrer gegen 9.15 Uhr auf dem rechten der beiden Einfädelspuren der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Richtung Singen unterwegs. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr auf dem linken Einfädelstreifen in selber Richtung. Am Ende des rechten Einfädelstreifens wechselte der BMW-Fahrer nach links und streifte dabei den Lkw, der daraufhin nach links auf den rechten Durchgangsfahrstreifen geriet, auf dem ein 42-Jähriger mit einem Sattelzug fuhr.