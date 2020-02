A81/ Korntal-Münchingen Unfall nach kurzer Flucht vor Polizeikontrolle

A81/Korntal-Münchingen.

Ein 35-jähriger Ford-Fahrer ist am Montag (10.2.) in der Schwieberdinger Straße in Korntal-Münchingen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat einen Unfall verursacht. Aufgefallen war der 35-Jährige den Beamten zuvor auf der Bundesautobahn 81 wegen seiner Fahrweise. Zudem habe sein hinteres Kennzeichen gefehlt. Der 35-Jährige bremste zunächst ab, beschleunigte sein Fahrzeug jedoch in Korntal-Münchingen unvermittelt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Seine Flucht endete nach kurzer Fahrt, als der 35-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 35-jährige Tatverdächtige schwer. Im anderen Unfallfahrzeug wurde ein 77-jährige Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte beide Verletzte in Krankenhäuser. Im Krankenhaus entnahm man dem Tatverdächtigen eine Blutprobe.