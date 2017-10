Aalen 85 Einkaufswagen geklaut

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Diebstähle erst an diesem Montag zur Anzeige gebracht. Die 63 großen und 22 kleinen Wagen standen, wie üblich, in den Eingangsbereichen zweier Lebensmitteldiscounter. Für den Transport der Wägen wurde sicher ein Lkw verwendet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, ob Verladearbeiten aufgefallen sind, jedoch nicht als Diebstahlshandlung erkannt worden. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 07361/97960 mit der Polizei in Wasseralfingen in Verbindung zu setzen.