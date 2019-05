Aalen Eichhörnchen bremst Regionalbahn aus

Aalen.

Kleines Tier, große Wirkung: Ein Eichhörnchen hat am Donnerstag an der Stromleitung der Regionalbahn von Aalen nach Donauwörth einen Kurzschluss verursacht. Ein dadurch abgerissenes Kabel wurde vom Stromabnehmer eines Zuges erfasst, der die gesamte Oberleitung auf rund 400 Metern herunterriss. Der Zug sei schließlich in einem Waldstück zum Stehen gekommen, teilte das Bundespolizeirevier Ulm mit. Das Eichhörnchen hat den Stromschlag nicht überlebt.